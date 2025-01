Pedro Sánchez anuncia nuevas ayudas de 2.200 millones para reconstruir el 100% de las instalaciones devastadas por la DANA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado Valencia este jueves bajo el marco de los trágicos efectos de la DANA. Ha mantenido una reunión interministerial en la sede delegada del Gobierno. Tras el encuentro, ha anunciado nuevas ayudas: invertirá 2.200 millones más. El Ejecutivo central eleva a 1.700 millones el gasto de reconstrucción. También anuncia 500 millones de euros para poner a punto todo el ciclo del agua dañado por la DANA. Se ha hecho un peritaje de la estructura afectada "y en consecuencia se ha valorado en 1.700 millones de euros. Habíamos acordado el 50% del gasto de reconstrucción, ahora asumimos el 100%".

Hasta ahora el Gobierno había aprobado tres reales decretos que han movilizado más de 16.600 millones de euros para los municipios de las zonas afectadas. "Hasta hoy hemos tramitado más de 350.000 de las 361.000 solicitudes recibidas. El 85%", asegura el presidente del Gobierno.

Sobre las instalaciones municipales, el Gobierno financiará su totalidad. "100 centros administrativos, 45 escuelas infantiles, 58 bibliotecas, 55 polideportivos, 40 centros de día y 40 supermercados. Cualquier instalación de servicios a la ciudadanía en manos de ayuntamientos van a contar con esta financiación a cargo del Estado, hasta el último céntimo, hasta el último ladrillo", ha explicado Pedro Sánchez ante los medios de comunicación.

Esos 1.700 millones de euros se movilizarán "para que los ciudadanos recuperen los servicios perdidos, pero también que sean mejorados. Tendremos que hacerlas más resilientes, adaptarnos a una realidad climática para poder tener una mayor seguridad a la hora de proteger a los vecinos".

Sobre la segunda medida del ciclo del agua, para oxigenar la labor municipal y autonómica al respecto, el Gobierno central se hará cargo de todas las tareas de abastecimiento, saneamiento y depuración del agua. "Vamos a hacernos cargo de esta reconstrucción con una inversión de 500 millones de euros que cubrirán estos costes de actuación", apuntaba Sánchez.

Pedro Sánchez también ha abordado la coordinación con la Generalitat y el Gobierno. Dice que es "total y absoluta". "Yo he reivindicado y he agradecido a los alcaldes que han venido a la reunión de esta mañana su tono, yo me quedo con eso, tendiendo la mano, también a la Comunidad Valenciana", aseveraba.

