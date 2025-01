Feijóo promete un plan de 12.000 millones para reconstruir Valencia tras la dana

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a la Comunidad Valenciana por quinta vez desde las riadas. Y lo hace para anunciar y concretar el Plan Valencia que supone "12.000 millones de euros a ejecutar en 10 años" para la reconstrucción tras los daños ocasionados por la Dana del pasado 29 de octubre. "Es el doble de lo que ejecuta el Gobierno", ha dicho el presidente del Partido Popular.

En un acto ante empresarios valencianos y junto al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, Feijóo ha hecho esta promesa si llega a la Moncloa: "Como candidato a la presidencia del Gobierno, vengo a comprometer mi programa electoral anticipado con la Comunidad Valenciana. No porque se me ocurra ahora, me comprometí en el Congreso, cuando se discutieron los reales decretos de ayudas, a presentar un Plan Valencia. No podemos quedarnos cortos ni quietos. El compromiso del PP con Valencia será total".

El líder del PP ha detallado su plan, que consta de tres objetivos: garantizar que no pueda volver a ocurrir algo semejante; recuperar el daño que la DANA ha ocasionado; y adelantar en una década las principales infraestructuras. Reitera el "compromiso total" del PP con Valencia y destaca que "los valencianos no sólo tienen derecho a la reconstrucción inmediata, los servidores públicos tiene el deber de proporcionar los recursos necesarios para que la Comunitat vuelva a resurgir".

Respaldo a Mazón

Feijóo ofrece a Sánchez el documento para que lo haga suyo y empeña su palabra a que, si lo rechaza, este será el programa de Gobierno del PP. Al tiempo, avanza que se aprobará en el Senado “para que quede reflejado en el diario de sesiones de las Cortes”.

Las medidas incluyen que las ayudas deben ser automáticas y pagadas directamente por la Agencia Tributaria y no se debe cobrar por el IVA de los vehículos nuevos de los afectados que perdieron el suyo en las inundaciones. Los fondos se distribuirían del siguiente modo:

Prevención de inundaciones con actuaciones en abastecimiento, regadío y reutilización de agua de las depuradoras con 1.745 millones para infraestructuras hidráulicas y un plan de 210 millones para la Albufera

Gestión de residuos, por importe de 305 millones

Gestión de los polígonos industriales, por importe de 522 millones.

235 millones para el baipás de la A-7 en Valencia

284 millones para 18 actuaciones en carreteras no ejecutadas

2.631 millones en el Corredor Mediterráneo

132 millones para la red ferroviaria convencional

1.425 millones para Cercanías y el soterramiento de las vías de Alfafar

684 millones para los tres puertos

1.111 millones para los aeropuertos.

También ha criticado la gestión de Moncloa. Cree que se dedican al "politiqueo barato" y han abandonado a los valencianos. Asegura el líder del PP que Sánchez "dedica el grueso de su tiempo a aprovechar políticamente la DANA" mientras defiende a Carlos Mazón. Dice que el presidente valenciano está haciendo un "esfuerzo ingente".

