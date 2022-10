Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se ven vencedores del tercer cara a cara en el Senado

El tercer cara a cara entre Sánchez y Feijóo se salda con un empate. El presidente del Gobierno y el líder de la oposición salen contentos del debate, ambos se ven ganadores. Debatieron durante dos horas y media. Confrontaron sus modelos económicos, aunque el presidente del Gobierno contó con la gran mayoría del tiempo para explicar sus medidas e intentar desacreditar los argumentos del PP. El debate los trasladaron también a sus redes sociales.

El tono del debate

Tras el fervor del cara a cara, Moncloa y Génova hoy entran en el análisis. Fuentes del Gobierno aseguran que se han visto claramente dos modelos "la política de Estado frente a la marrullería" que Feijóo llegó al Senado "sin proyecto ni equipo. Toda España ha visto que no tiene una propuesta económica ni energética". Creen que el líder del PP "perdió los papeles" y utilizó un tono "fuera de lugar" que "le delata".

Contrasta con la opinión de Génova. Reconocen "un cambio de tono en el presidente del Gobierno, no ha sido hostil". En el PP creen que esta nueva estrategia de Moncloa se debe a la negociación que hay en marcha para renovar los órganos judiciales. Y no sólo eso, también a lo "mal que les va en las encuestas". "Se han dado cuenta de que los insultos contra Feijóo no les funcionan", aseguran desde el PP. Y justifican la "contundencia" de Feijóo" recordando que es el líder de la oposición.

En una entrevista la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que vio a "un presidente que tiene un proyecto de país, que se está anticipando a posibles situaciones duras para este invierno . Un presidente solvente, capaz de trasladar ilusión y esperanza".

El coordinador general del PP tiene otra visión bien distinta del presidente. Elías Bendodo piensa que Sánchez "vive en una realidad paralela y cree que inflando impuestos va a solucionar los problemas de los ciudadanos y es al revés". Recuerda que le han ofrecido "cinco pactos de Estado al PSOE".

Más cara a cara

Desde el Gobierno no descartan más debates con este formato ya que lo ven "bueno para el Sánchez y para los ciudadanos". El PP también lo da por hecho. Cree que a Moncloa "le interesa" ya que Sánchez elige el tema y tiene tiempo ilimitado.