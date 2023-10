Pedro Sánchez acelera las negociaciones para la investidura

El líder del PSOE quiere dejar todo resuelto esta semana. Ha comenzado las negociaciones, para su investidura, con Núñez Feijóo, en el Congreso. El martes será el turno del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV). El miércoles se reunirá con Unión del Pueblo Navarro (UPN), Coalición Canaria y Esquerra Republicana (ERC).

Ya el viernes, llega el plato fuerte: habrá foto de Sánchez junto a los portavoces parlamentarios de Bildu y de Junts. Precisamente, los de Puigdemont han pedido concreción sobre la amnistía. Sin embargo, el Partido Socialista, prefiere seguir sin dar detalles.

“Sobre la amnistía... claro, es que le piden que responda sobre una cosa que todavía... Yo no sé si va a haber ley de amnistía o no va a haber ley de amnistía”, decía el portavoz socialista, Patxi López, tras la primera reunión de esta semana. “Lo que sí sé es que este Gobierno va a seguir por la misma senda y por el mismo camino que nos ha traído hasta aquí: que es el de la política”, insistía López.

Con el único partido con el que el presidente en funciones no se reunirá es con Vox. El portavoz socialista ha justificado la decisión diciendo que todas las reuniones “van a tener un denominador común: el diálogo y el gobierno progresista como objetivo, por eso va a hablar con todas las fuerzas políticas, menos con Vox”.

Sánchez quiere, así, acelerar las negociaciones para volver a ser investido como presidente. Tiene como fecha límite, para ello, el 27 de noviembre. De no conseguir suficientes apoyos para entonces, habría nuevas elecciones, que se celebrarían el 14 de enero de 2024.

Reunión con Feijóo

De la reunión no se esperaban novedades. Desde el Partido Popular ya han explicado, con anterioridad, que votarán no a la investidura de Pedro Sánchez.

En ese sentido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado, tras la reunión, que Sánchez no le ha pedido su apoyo y, por tanto, “no ha habido necesidad del rechazo” y confirmaba que “la reunión no ha servido”.

Mientras, el portavoz socialista, ha contraatacado diciendo que ha sido el propio Sánchez quien no ha pedido los votos aFeijóo: “Hoy Sánchez no ha pedido sus votos a Feijoo. No los esperábamos. No íbamos a apelar al transfuguismo como hicieron ellos”.

Feijóo también ha afeado la estrategia del PSOE de ceder a Óscar Puente la oportunidad de replicarle, en el anterior debate de investidura: “No caeré en el desprecio en el que han caído conmigo cuando fui designado […] Yo sí participaré en el debate. No delegaré en un diputado del PP”.

Desde el partido socialista están convencidos de que la investidura de su candidato saldrá adelante.