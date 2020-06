Patxi López cree que "lo lógico" es no convocar una nueva investidura si no hay garantías de que prospere

El presidente del Congreso, Patxi López, entiende que "lo lógico" es que no haya una nueva investidura si el Rey no tiene garantías de que vaya a prosperar, pues considera que, a estas alturas, ya no vale un debate fallido como el que protagonizó Pedro Sánchez a principios de marzo.

En declaraciones en el Congreso, Patxi López ha explicado que a finales de la próxima semana informará al Rey de las formaciones parlamentarias que piensan acudir al Palacio de la Zarzuela para participar en esta nueva ronda de consultas, convocada para los días 25 y 26.

Según ha explicado, se trata de una "ronda final para constatar si efectivamente hay posibilidad de nombrar candidato con peso suficiente para ser investido o, si no lo hubiera, para prever la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones".

El límite para proponer candidato es el día 27

En la actual coyuntura, cuando hay un plazo límite para un nuevo Gobierno que evite la repetición de las elecciones generales, Patxi López entiende que el Rey no tiene obligación de proponer un nuevo candidato a la investidura si no existen garantías de que ese intento va a prosperar. "Lo lógico es que el Rey propusiera a alguien que acreditara que tiene una mayoría parlamentaria para sacarlo adelante y que no vamos a tener una investidura fallida", opina.

A su juicio, el límite para proponer candidato es el día 27 de abril porque hay que convocar un pleno con 48 horas de antelación y con primera votación el día 30 para que diera tiempo a una segunda si no hay mayoría absoluta. Y en caso contrario, el Rey y el presidente de las Cortes firmarían la disolución.

Con esos plazos en la mano, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, considera "lógica" la decisión del monarca de convocar una nueva ronda de contactos para los próximos 25 y 26 de abril con el fin de saber si hay posibilidades o no de que haya un candidato a la Presidencia o, por el contrario, deben convocarse nuevas elecciones para el próximo 26 de junio. "El Rey está actuando con absoluta normalidad y con un respeto estricto a la Constitución", ha proclamado.