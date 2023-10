Los partidos decisivos para la investidura de Pedro Sánchez ponen precio a sus votos

Quedan 53 días para que termine el plazo para una nueva investidura. El reloj sigue en marcha para que Pedro Sánchez consiga formar un nuevo gobierno pero necesita el apoyo de Sumar, EH Bildu, ERC, PNV y Junts.

El presidente del Gobierno en funciones, desde Granada, ha reconocido una vez más que "las negociaciones son complejas". Es un rompecabezas que no va a ser fácil resolver y para lo que tampoco hay prisa según han asegurado Salvador Illa o la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero: "Tenemos que tener el tiempo adecuado".

El independentismo sigue marcando los plazos y aumenta la presión, y no solo por la amnistía, también por un referéndum: "Aquí se llegará a partir de la necesidad de negociación", asegura Anna Simó, consejera de Educación de la Generalitat catalana, en referencia a la autodeterminación. Van un paso más allá porque la amnistía la dan por hecha, aunque el gobierno ha evitado nombrarla. Aún no se ha escuchado a Pedro Sánchez decir la palabra "amnistía".

También hace falta el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, y hoy, su presidente, Andoni Ortuzar ha asegurado que la negociación será "exigente", que necesita garantías: "la pasada legislatura fue un desastre en la que todos nos sentimos utilizados".

El que es el socio prioritario del PSOE, el socio de coalición, antes Podemos, ahora con la nueva coalición bajo las siglas de Sumar con Yolanda Díaz al frente, aparentemente, tampoco ha confirmado el apoyo, "se trata de negociar", repite la vicepresidenta segunda en funciones.

Aunque hoy mismo, el líder de Coalición Canaria avisa que si da el voto afirmativo a Sánchez no será gratis. Además, ese apoyo convierte a Carles Puigdemont en un actor secundario porque si los canarios votan a favor, el presidente en funciones ya solo necesitaría la abstención de Junts. Pero, a su vez, Junts a confirmado que en ningún caso su voto será la 'abstención', votarán sí o no a la investidura de Pedro Sánchez y preguntarán al Consell per la República Catalana si bloquean o no esa investidura, en su mano está.

Puigdemont, fugado de la justicia, ha vetado al ex ministro y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, para negociar con el independentismo. El líder del PSC le ha quitado hierro a ese veto y responde a otra de las exigencias del expresidente catalán: la figura de un mediador en las negociaciones, algo que Illa no descarta.