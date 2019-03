Los partidos arrancan la campaña en Andalucía, que servirá de ensayo de las elecciones generales

La presidenta de la Junta y candidata a la reelección, Susana Díaz, ha asegurado que afronta la campaña para las elecciones del 2 de diciembre "con ilusión" y "sin meterse con nadie", aunque ha dicho que defenderá a Andalucía de insultos y frente a los "cenizos" y los "vendedores de ruina".

"La gente sabe que no nos vamos a meter con nadie, pero no me voy a callar ante ningún insulto", ha dicho Díaz durante la primera parada de la caravana del PSOE andaluz en Albolote (Granada), donde ha presentado algunas de las medidas de su programa como el aumento de 12.000 docentes para mejorar la ratio de profesor por alumno.

unque sin identificarlos expresamente, ha criticado por "irresponsables" a los "cenizos" que advertían de que Andalucía podría entrar en un año en recesión y les ha pedido que no sean "vendedores de ruina". Al respecto, ha destacado que la comunidad crecerá el próximo año por encima de 2,7% y que triplicará el ritmo de aumento en el empleo de las regiones europeas. "Que no sean cenizos, que defiendan su proyecto pero que no ataquen a Andalucía (...) Parece que eso les molesta, que las cosas vayan mejor es que estamos en el camino correcto", ha insistido la candidata socialista.

Díaz, que confía en poder contar con una mayoría amplia que genere estabilidad para que nadie "bloquee y detenga el avance" de la comunidad, también se ha referido a quienes han querido ver en los próximos comicios andaluces una primera vuelta para las elecciones generales. "Lo que les preocupaba de las elecciones andaluzas no era Andalucía, están pensando en ellos y como primera vuelta de las generales", han sentenciado Díaz que, preguntada por Pablo Iglesias y haciendo referencia también a Albert Rivera y Pablo Casado, ha criticado que vengan aquí a explicar "lo que les preocupa de otros territorios" o de otros intereses.

Juanma Moreno firma ante notario que no pactará con Susana Díaz

El candidato del PP a la Junta, Juanma Moreno, ha firmado ante un notario su compromiso de no pactar con Susana Díaz tras las próximas elecciones autonómicas del 2-D y ha retado a Adelante Andalucía y, especialmente a Ciudadanos, a seguir su ejemplo para garantizar que no apoyarán a los socialistas.

"El PP no va a prestar los votos de los andaluces para que siga gobernando el PSOE", ha dicho Moreno en un acto público en Córdoba, en el primer día de campaña, donde ha estado acompañado del número uno por Córdoba, José Antonio Nieto.

La firma ante notario se produce varias semanas después de un coloquio en el que el líder del PP, Pablo Casado, dijo que Moreno iría a un notario si hacía falta para refrendar su compromiso de no pactar con Díaz, ya que los populares defienden que son los únicos que pueden garantizar ese extremo a los andaluces para un "cambio". "El PP es de palabra, cuando decimos una cosa cumplimos", ha subrayado Moreno, quien no se cree al líder de Ciudadanos cuando dice que no apoyará a Díaz, ya que hace cuatro años "dijo lo mismo" y después ha sido "el socio más sumiso de la historia de la autonomía".

Adelante Andalucía apuesta por cuidar Doñana

Sobre Adelante Andalucía, ha recordado las palabras de Teresa Rodríguez en las que rechazó que pueda gobernar "la derecha" en la comunidad, por lo que prevé que si tiene oportunidad haga "lo mismo" que a nivel nacional y pacte con los socialistas.

La coordinadora general de Podemos Andalucía y candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha rechazado la campaña a favor de la ciencia de la Fundación Premios Rey Jaime I de Valencia que invita a que España sea conocida por algo más que los "tópicos", tachando palabras como 'flamenco'.

En declaraciones a los periodistas en el primer día de la campaña electoral del 2-D en Huelva, donde la caravana de la confluencia ha recalado en el Mirador del Conquero, Teresa Rodríguez ha defendido que "no hay que contraponer la inversión en cultura y arte, especialmente en flamenco que es patrimonio de esta tierra, a la inversión I+D+I". "Los pueblos necesitan ciencia, memoria y saberes vinculados a la cultura, y el flamenco sin duda lo es, somos más sabios porque tenemos un flamenco que sigue vivo y que sigue naciendo en Andalucía cada día", ha remachado la líder andaluza de Podemos.

Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, han criticado la foto del expresidente del Gobierno Felipe González en El Rocío, Almonte (Huelva), donde participó en un acto con simpatizantes y militantes del PSOE, y han asegurado que frente a esa "provocación e insulto", un Ejecutivo de la confluencia "va a blindar e impedir que se desarrolle el plan de Gas Natural" en este entorno. "No vamos a tener que esperar a lo que diga Europa", han apostillado.

Ciudadanos solo estará satisfecho si gana las elecciones

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Juan Marín, asegura que solo se ve formando parte de un gobierno presidido por él con el apoyo de otros partidos, porque "no puede cambiar nada con un gobierno que presida el PP o el PSOE en Andalucía".

En una entrevista, Marín ha sostenido que solo se dará por satisfecho con "ganar las elecciones y presidir la Junta" porque en Ciudadanos son "ambiciosos y optimistas" y, siempre respetando a los contrincantes, van a intentar "darlo todo para ganar las elecciones" del próximo 2 de diciembre. "Esto no va de ganarle al PP o al PSOE, esto va de que ganen los andaluces", ha dicho Marín, que ha añadido que su "obligación", cuando los resultados sean definitivos, será la de "intentar hablar con todo el mundo para poner en marcha un gobierno de cambio en Andalucía".

A su juicio, el PP ha demostrado que "nunca le ha importado Andalucía, solo los sillones en el Parlamento y los órganos de extracción parlamentaria para tener ahí a su gente", mientras el PSOE "es la historia interminable de la corrupción, porque no es lo que ha salido, es lo que queda por salir". "Si en ese gobierno de cambio hay otras fuerzas políticas que se puedan incorporar lo valoraremos y tendremos las puertas abiertas a esa posibilidad, pero es que no puede cambiar nada con un gobierno que presida el PP o el PSOE en Andalucía", ha zanjado el candidato de Ciudadanos a la Junta.

Después de tres años y medio de pacto de investidura con el PSOE, Marín asegura sentirse "orgulloso" de los logros conseguidos pero afirma haber aprendido algo que le puede servir para el futuro: "No basta con firmar un documento con el PSOE o con el PP porque después, como se ha demostrado, no cumplen". Por ello, cree que tienen que "intentar por todos los medios que a partir de ahora las cosas cambien y poder presidir el gobierno desde Ciudadanos", porque "mientras PSOE y PP tengan opciones de gobernar las cosas no van a cambiar, y fiarse de ellos no iba a ser posible".