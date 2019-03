Rajoy: "Ya no hay dudas sobre España, esto empieza a funcionar"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido hoy de que no va a moverse ni un ápice de su política económica porque es la que está haciendo que "esto empiece a funcionar" y ha rechazado volver a medidas "erráticas" que fueron "un disparate" y que casi dejan a España "tumbada en la lona".

Rajoy ha defendido de esta forma ante el pleno del Congreso las previsiones y medidas económicas incluidas en el Plan Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad enviados a Bruselas y que ha reiterado que son "realistas".

Frente a las voces que cree que generan "alarma" al interpretar en esas medidas una variación de la senda económica, ha garantizado que va a perseverar en la misma.

"Ya nadie duda de España, ya nadie habla de rescate"

"¿Acaso estaba mejor hacer las cosas como antes, cuando las cifras se empleaban para fantasear, para intentar lucirse, y no servían más que para redoblar la desconfianza hacia España?", se ha preguntado antes de precisar, no obstante, que las previsiones, que indican que continuará la recesión y el paro no bajará, no tienen por qué cumplirse y él es el primer interesado en que algunas yerren.

"Continuaremos con la misma política, con los mismos objetivos y con los mismos instrumentos", ha enfatizado antes de mostrarse convencido de que "llegará la cosecha" e invitar a los grupos parlamentarios a apoyar al Gobierno en vez de explicitar "buenos deseos y fantasías ilusorias". No obstante, ha asegurado estar abierto a toda sugerencia útil que contribuya a una senda que ha insistido en que es la correcta.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido al presidente que derogue el decreto de reforma sanitaria aprobado el 20 de abril de 2012 para evitar casos como la muerte del 'sin papeles' senegalés fallecido en Mallorca por tuberculosis.

Rubalcaba ha criticado que el nuevo plan de reformas contemple un menor gasto en sanidad y cree que va a ser "imposible" explicarles a los españoles que se va a mantener la calidad y la universalidad en la sanidad si se destina menos dinero.

Rajoy ha considerado en su réplica hoy que el líder del PSOE no tiene "excesiva autoridad moral" para decir ahora que quiere un acuerdo con el Ejecutivo en materia económica cuando no ha apoyado ni una sola de las reformas realizadas esta legislatura.

Pero el momento jocoso del Pleno lo ha protagonizado el presidente al comienzo de dicha réplica, cuando ha saludado al "señor Presidente del Gobierno", como cuando estaba en la oposición.