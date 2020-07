El Parlamento catalán estudia la posibilidad de querellarse contras los violentos

El Parlamento catalán estudia querellarse contra los violentos después de que este miércoles bloquearan los accesos al Parque de la Ciutadella, donde se encuentra la Cámara, y trataran de impedir el acceso de los 135 diputados entre empujones, insultos y agresiones.



Fuentes parlamentarias han indicado que será la Mesa del próximo martes la que analizará si la Cámara puede emprender acciones legales y cómo puede hacerlo.



Asimismo, la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, ha apelado a la Justicia a que actúe tras los incidentes en la protesta. "Espero que haya denuncias necesarias y las pruebas suficientes para que la Fiscalía y los jueces actúen" para que situaciones como esta no se permitan y se castiguen, ha asegurado.



Ha recordado que el Código Penal castiga como delito la agresión o la coacción a un ciudadano, y en este caso ha señalado que son "especiales" porque eran los representantes del pueblo de Cataluña, por lo que la consideración de delito es más grave.

"Fue un atentado al corazón de la democracia"

De Gispert, ex consejera de Justicia y de Interior, ha asegurado que los incidentes fueron "gravísimos, un atentado al corazón de la democracia", y espera que los manifestantes entiendan que la mayoría de los catalanes quieren mantener esta democracia ganada por los padres y abuelos.



La presidenta del Parlamento catalán ha asegurado que el miércoles habló con la directora general del Gabinete jurídico de la Generalitat para conocer las actuaciones que se tendrán que tomar.



De Gispert ha calificado la jornada de enfrentamientos de "día muy triste, lamentable y preocupante", pero se ha mostrado convencida de que ganó la democracia y no aquellos que quisieron romperla.



Para ella, el movimiento perdió con los incidentes "los puntos que habían ganado", y ha resaltado que todo sistema político es mejorable, pero por los canales que permite la democracia.



Se ha mostrado preocupada por la imagen que se ha podido dar de Barcelona y Cataluña internacionalmente con la entrada de diputados en helicóptero y furgonas policiales, y ha resaltado que fue "acertada" la decisión de rodear el Parc de la Ciutadella para no permitir la entrada de los 'indignados'.



Finalmente, De Gispert ha remarcado que espera que los incidentes ante el Parlamento catalán sean un punto de inflexión para aquellos que "han restado importancia a grupos radicales o antisistema", y que se deje criticar a la policía cuando se ve obligada a actuar con contundencia.