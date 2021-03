Pablo Iglesias, sobre la nueva ley de alquiler: "Sánchez no puede mentir a los ciudadanos a la cara"

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha hablado sobre el futuro que le augura a la coalición de Gobierno junto al PSOE: ha asegurado que su "impresión" es que "se agotará la legislatura" y que verá cómo sale adelante la reforma que regula los precios de los alquileres.

"Va a salir adelante porque está firmado, Pedro Sánchez y yo lo firmamos delante de todos los españoles, no puede mentir a los ciudadanos en la cara. Vamos a llegar a un acuerdo", ha señalado.

Tras meses de negociación PSOE y Podemos sobre la nueva ley del alquiler, ambos parecen haber llegado a un callejón sin salida y las líneas rojas de ambos partidos están muy alejadas entre sí: no hay acuerdo para en bonificar a los propietarios que bajen el precio de sus pisos, como propone el PSOE, ni en limitar las rentas de los alquileres como propone Pablo Iglesias.

Cree que Ayuso acabará en prisión

Asimismo, Iglesias ha arremetido contra la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, al afirmar que "es más que probable que cuando se investigue de verdad a la señora Ayuso sea imputada y acabe en prisión".

Entrevistado en TVE, Iglesias ha cargado duramente contra el PP al manifestar que cuando dice que el "Partido Popular es sinónimo de delincuencia y de crimen" está diciendo "la verdad" porque "lo dicen los jueces".

Pero también, ha añadido, porque "todos los secretarios generales del PP de Madrid han sido imputados" citando a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González y "es más que probable que cuando se investigue de verdad a la señora Ayuso sea imputada y acabe en prisión".

Iglesias, que se postula como candidato de Podemos para las elecciones autonómicas del 4 de mayo, cuya convocatoria ha tachado de "vergonzosa", ha reconocido que "pensaba que iba a estar en el Gobierno toda la legislatura" pero ahora "el tablero ha cambiado" porque "la ultraderecha puede entrar en un Gobierno importante".

Asegura que sale "a ganar"

Pese a que las encuestas no le son nada favorables, Iglesias ha dicho que ve "posible" que se convierta en presidente. "Salgo a ganar, quien esté pensando en escenarios de derrota que no se presente", ha respondido a la pregunta sobre si permanecerá en la Asamblea de Madrid en caso de no ser presidente.

También ha contestado a las palabras de Díaz Ayuso sobre que "está acabado": "Le recomendaría que sea prudente. A ver si el 4 de mayo va a ser el último día de Díaz Ayuso. Muchas veces me han dicho eso. A lo mejor esa arrogancia se traduce en que quien está acabado es la derecha y la ultraderecha".

Iglesias también ha comentado cómo es su relación con el presidente Pedro Sánchez: "Nos entendemos muy bien y sabe que este movimiento puede servir para sumar en la Comunidad de Madrid".

Cree que Ciudadanos "va a desaparecer"

Sobre si aceptaría un Gobierno con Ciudadanos en Madrid, ha subrayado que eso "no se va a dar porque Ciudadanos va a desaparecer" pues "cometieron un error en la plaza de Colón".

En cuanto a su futuro inmediato en el Gobierno central, ha dejado claro que renunciará a su acta de diputado y a la vicepresidencia antes de que comience la campaña electoral.