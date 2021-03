Bonificaciones a los propietarios o limitar los precios: por qué choca el Gobierno de coalición por la ley del alquiler

Otro episodio político tiene como protagonistas a los dos partidos que forman el Gobierno. En realidad, es la continuación de un episodio que se ha repetido invariablemente desde que se firmó el acuerdo de coalición. El desencuentro se produce ahora por la nueva ley del alquiler, un asunto especialmente sensible para Podemos, que no acepta un no como respuesta.

Carmen Calvo le dice a Pablo Iglesias que hay que trabajar para llegar a acuerdos. Pero a Iglesias no le queda mucho tiempo en el Gobierno porque se marchará en cuestión de un mes para competir en las elecciones de Madrid. El líder de Podemos intenta dejar este asunto resuelto a su favor antes de dejar la vicepresidencia, pero la negociación no va a ser fácil.

El margen de maniobra cada vez es más estrecho y tras meses de negociación PSOE y Podemos parecen haber llegado a un callejón sin salida y las líneas rojas de ambos partidos están muy alejadas entre sí: no hay acuerdo para en bonificar a los propietarios que bajen el precio de sus pisos, como propone el PSOE, ni en limitar las rentas de los alquileres como propone Pablo Iglesias. En resumen, las espadas siguen en alto y nadie da su brazo a torcer y menos ahora con elecciones en el horizonte.

Dicen trabajar en la misma dirección: "El objetivo es compartido, tenemos el mismo compromiso", ha dicho José Luis Ábalos, ministro de Transportes. Pero solo hay acuerdo en el qué, porque siguen tropezándose en el cómo. Los socialistas proponen incentivar a los propietarios para que bajen los precios: "Conseguir bajar los precios sin desanimar la oferta", dice Ábalos que es el objetivo.

Sugieren bonificaciones fiscales de hasta el 90% a los que rebajen al menos un 10% ese alquiler. Y rechazan la opción de Podemos: ponerle techo a ese precio. "Hay que incentivar porque, no nos engañemos, no hay una solución milagrosa", expone Nadia Calviño, ministra de Economía.

"Poner techo a las subidas abusivas"

Pero, para Podemos, esta opción "sería un incumplimiento claro del acuerdo de Gobierno", recuerda Irene Montero, ministra de Igualdad. Porque, recuerdan, antes de formar Gobierno firmaron este documento con el compromiso de "poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler". Por ahora, no se ha cumplido y sigue el debate.