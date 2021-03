Pablo Casado, tras el fracaso de la moción de censura del PSOE: "Hoy pierde Pedro Sánchez, gana Castilla y León"

Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha declarado de forma concisa tras el fracaso de la moción de censura presentada por el PSOE que "ha ganado Castilla y León y ha perdido Pedro Sánchez".

Casado ha comparecido este lunes ante los medios, después de que la moción decayera con los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox.

El líder del PP ha comenzado su intervención mostrando todo su apoyo a Alfonso Fernández Mañueco, "un gran presidente de la Junta de Castilla y León, al que le habían intentado hacer una moción de censura por intereses ajenos al interés, valga la redundancia, de nuestros paisanos", expresaba Casado.

En este sentido ha querido recalcar que "Alfonso va a seguir comprometido con la reivindicación de nuestros agricultores y ganaderos", impulsando "la economía castellano y leonesa" con "la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, garantizando una educación en libertad para nuestros niños y una sanidad que pueda hacer frente a lo que hemos sufrido y también a las enfermedades que lamentablemente se siguen sufriendo".

"Desde hoy el Partido Popular está más fuerte y el Partido Socialista está más débil. No se puede jugar con la vida y el empleo de la gente por intereses partidistas y eso es lo que se ha demostrado aquí en las Cortes de Castilla y León", ha subrayado a la par que aseguraba que "una política responsable es posible", como a su parecer a demostrado el Partido Popular.

Casado asegura que Sánchez busca desastibilizar al PP en plena pandemia por coronavirus

"Lo que hemos visto aquí ha sido la respuesta a un ataque del Partido Socialista a las instituciones de Castilla y León, igual que pasó en Murcia la pasada semana. Igual qué es lo que ha conducido a una convocatoria electoral en Madrid, porque ya había tres mociones de censura en camino en la Asamblea de Madrid, por tanto aquí quién desestabiliza es Pedro Sánchez en plena pandemia", apuntaba Casado.

Asimismo, no ha querido terminar su discurso sin antes mandar un mensaje a los ciudadanos de España ante lo ocurrido: "Me solidarizo con los españoles que están indignados viendo todo esto y por eso quiero volverlo a decir, Alfonso Fernández Mañueco estaba cumpliendo un programa de Gobierno para cuatro años. Él no hubiera querido tener esta sesión en una moción de investidura aunque la ha ganado igual", recalcando el logro de su partido "de unificar el centro derecha en España".

Asimismo, tras lo ocurrido, Pablo Casado ha aprovechado para pedir a la formación naranja la retirada de la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, asegurando que todavía "están a tiempo".