Dirigentes de Ciudadanos exigen explicaciones a Inés Arrimadas por el cambio de rumbo hacia el PSOE

El acercamiento de Ciudadanos con el PSOE le está costando algunas críticas a la líder del partido. Inés Arrimadas defiende el giro de los 'naranjas' tras las mociones de censura y asegura que no es un cambio de rumbo, aunque no todos los dirigentes están de acuerdo y piden explicaciones por algo que consideran que no ha sido debatido internamente.

Uno de ellos fue el coordinador de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, quien mostró públicamente su discrepancia con la decisión del partido de presentar una moción contra el PP en Murcia. Fue uno de los primeros en pedir explicaciones a la dirección del partido naranja.

"Cualquiera que me conozca puede imaginar qué pienso de la decisión que ha tomado mi partido en Murcia y de las consecuencias que eso acarrea", explicaba en redes sociales.

Según sus declaraciones, para él fue toda una sorpresa enterarse del nuevo rumbo que había cogido su partido, ya que no habían contado con ellos para tomar esta decisión de romper con el PP.

"He pedido una convocatoria urgente para trasladar allí mi opinión", continuaba Cantó. "Estoy muy preocupado".

Cantó no ha sido el único que ha pedido explicaciones a Arrimadas. Otros compañeros de partido, como el eurodiputado Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y uno de los que participaron en el levantamiento de la inmunidad de Carles Puigdemont, también se ha unido a la protesta, así como el vicepresidente de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea o el propio vicepresidente andaluz, Juan Marín, que no ocultan su desconcierto por el "bandazo" del partido.

Terremoto político tras las mociones

La marea empezó en Murcia, aunque el terremoto político ha causado daños especialmente en Madrid, donde ahora los tribunales librarán la guerra por saber si habrá elecciones anticipadas el próximo 4 de mayo, algo que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, da por hecho, o si se aceptará la moción de censura de presentada por Más Madrid y PSOE en Madrid.