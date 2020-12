Pablo Casado pone en un brete a la Presidenta de Madrid en la inauguración del Isabel Zendal: "¿Hay quirófanos?"

Acaba de comenzar la visita por las instalaciones del nuevo hospital de pandemias y emergencias de Madrid Enfermera Isabel Zendal construido en tan sólo 100 días y que la semana que viene comenzará a recibir pacientes.

El líder del PP, Pablo Casado, quiso arropar en esta inauguración- no exenta de polémica- a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Estaban frente a los ventanales que dan al pabellón donde se han instalado las camas UCI cuando Pablo Casado preguntó: ¿"Hay quirófanos?". La presidenta se quedó en silencio, levantaba las manos, sin saber que decir.

"Salas de procedimientos"

Ante la ausencia de respuesta, el director general de Infraestructuras Sanitarias, Alejo Joaquín Miranda de Larra, echa un capote a Díaz Ayuso y responde: "Aquí hay salas de procedimiento donde se pueden hacer traqueotomías", lo que los sanitarios llaman “salas de curas”. "Las de urgencia" apostilla la presidenta madrileña.

Fue una pregunta lógica pero incómoda después de que Isabel Díaz Ayuso acabara de ensalzar las cualidades del hospital para dar respuesta ante cualquier tipo de catástrofe, por ejemplo "una accidente aéreo" aseguró la presidenta.

En el recorrido tampoco faltaron las alusiones al hospital de campaña de Ifema referente para construir- también en tiempo récord- el Isabel Zendal.

A Casado le sorprendieron las dimensiones del hospital Isabel Zendal: "Se parece mucho, tiene un aire" contestaba Ayuso :"A mí hay una cosa que me gustaba mucho que aprendimos en Ifema, y es que no tiene que estar el médico puerta a puerta, habitación por habitación. Hay muchas veces que no hace falta que vayas a molestar abriendo, cerrando. Si lo estás viendo, estás tranquilo y si ves a la mínima que ocurre algo, es cuando vas", dijo.