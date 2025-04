Óscar Puente señala un posible "caso de enchufismo" en la contratación de Jéssica pero defiende que ha "podido constatar que trabajaba"

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha reconocido haberse sentido "escandalizado" por la reciente declaración judicial de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. La mujer admitió ante el Tribunal Supremo que fue contratada en una empresa pública sin desempeñar funciones reales, aunque percibía un sueldo. A pesar de la gravedad del testimonio, Puente ha descartado por ahora encargar una nueva auditoría interna en su departamento.

Durante su segunda comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo', el ministro ha defendido la auditoría previa realizada en el Ministerio de Transportes respecto a los contratos vinculados con las mascarillas. "No tendría sentido encargar una auditoría por cada noticia", ha afirmado.

Sobre si aceptará la petición del Senado de que lleve a cabo una auditoría independiente sobre la contratación en empresas públicas de varias mujeres vinculadas a Ábalos, el ministro ha respondido que lo valorarán, pero que todavía no han tomado una decisión.

Sobre la contratación de Rodríguez en la empresa pública Ineco, Puente ha explicado que en su momento, al tener un conocimiento limitado del caso, solicitó información a la compañía. Según ha detallado, Ineco no detectó irregularidades en el procedimiento de contratación. Sin embargo, ha reconocido que la declaración de la mujer ante el Supremo introdujo un nuevo elemento que hasta entonces no conocían: que presuntamente no trabajaba pese a cobrar.

"¿Cómo no me va a escandalizar? A mí y a cualquier ciudadano", ha declarado Puente, "Averígüese si hay un caso aquí de nepotismo o de enchufismo. A mí, pareciéndome mal eso, todavía me alarmó más que esta señora dijera que no iba a trabajar, porque que haya habido un caso de enchufismo es posible, no sería el primer caso. Pero que se contrate a una persona y no vaya a trabajar y no se le someta a ningún control, eso sí que es verdaderamente llamativo, y ahí es donde yo hice la indagación más importante", ha defendido.

"Y esto contrasta de manera evidente con el expediente administrativo que obra en poder de Ineco, en el que hay una panoplia de documentos de justificación de su jornada laboral, de correos electrónicos, etc.", ha apostillado Puente, que ha "podido constatar que trabajaba".

Asegura Ineco le transmitió que cuando Jésica "mandaba los partes" y hay correos electrónicos en los que "habla incluso de las horas a las que para comer, de si esa semana ha tenido mucho trabajo, de cuándo pide las vacaciones".

Puente también ha mencionado que Jéssica Rodríguez habría superado dos entrevistas antes de ser contratada como auxiliar administrativa temporal, con una remuneración mensual de 900 euros. "En Madrid, un puesto temporal con ese sueldo no es precisamente muy demandado", argumenta el ministro. "Que a la empresa pública Ineco se la han podido colar, no digo que no, y eso lo tendrá que determinar un juez. Pero que no hiciera controles, no es cierto", señala.

El titular de Transportes ha negado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuviera conocimiento de estas contrataciones. Con más de 60.000 empleados en su departamento, considera "inverosímil" que el jefe del Ejecutivo estuviera al tanto de un contrato de ese nivel.

Acerca de los viajes que Rodríguez habría realizado junto a Ábalos, el ministro ha aclarado que se han identificado 13 desplazamientos, ninguno de ellos financiado por el Ministerio. Algunos habrían sido abonados con tarjetas del exasesor Koldo García o de su expareja.

Finalmente, Puente ha reiterado que colaborará plenamente con la Justicia y con la comisión del Senado, aunque se mostró escéptico respecto a la utilidad de estas comparecencias. “No será la última vez que me citen”, pronosticó, señalando que la mayoría absoluta del PP podría volver a solicitar su presencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.