Óscar López dice que "jamás" supo de las fiestas de Ábalos en Paradores: "No conozco ningún acto de este tipo"

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha comparecido hoy ante los senadores en la comisión de investigación del 'caso Koldo' para aclarar las supuestas fiestas con el exministro José Luis Ábalos en Paradores cuando era presidente julio de 2018 y julio de 2021.

El actual ministro ha tenido que explicar las informaciones que apuntan a que Ábalos celebró fiestas con prostitutas en el Parador de Teruel el 15 de septiembre de 2020 y en el Parador de Sigüenza, Guadalajara, en mayo de 2021. El de Teruel, reabierta de manera excepcional para alojar a Ábalos por la inauguración de un tramo ferroviario. "Destrozaron la habitación", afirmaron los empleados.

"Como presidente jamás tuve conocimiento de ningún acontecimiento de este tipo ni en ese Parador ni en otro", ha reflejado en López en el Senado. "La comparecencia no tiene sentido porque no conozco ningún acto de este tipo. Jamás se ha denunciado. Jamás tuve conocimiento de algo así. Si usted la tiene llévalo a la Justicia", añade.

Durante su comparecencia, el ministro López ha insistido en reiteradas ocasiones que no tenía conocimiento de las supuestas fiestas de Ábalos. "Yo estoy contando la verdad, nunca tuve conocimiento de algo así, jamás. Ni un cotilleo ni un rumor", explica mientras critica a la oposición de hacer "quinielas" con diferentes establecimientos.

El ministro ha relatado que un año después de abandonar el cargo de Paradores, que presidió entre 2018 y 2021, una periodista le preguntó sobre la supuesta fiesta y entonces hizo una consulta al que había sido su equipo y le comunicaron que "no había ocurrido nada". "Ni un cotilleo, ni un rumor. Pregunté y, con toda naturalidad, se me dijo que no había constancia de ningún hecho como ese, se me dijo que no había ocurrido nada", ha expresado López.

El próximo jueves a las 10.30 horas será el turno de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que deberá aclarar su presencia en el Parador de Teruel durante la noche de la supuesta fiesta.

López ve "impecable" la actuación del PSOE con Ábalos

El ministro para la Transformación Digital asegura en el Senado que el PSOE ha sido "impecable" al actuar contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos cuando se le abrió una causa judicial por presunta corrupción. Y que el Partido Socialista ha actuado de modo "rápido y contundente".

Al ser preguntado sobre si conocía a Koldo García, afirmó que tiene "unos pocos mensajes" de este exasesor ministerial.

