Óscar Puente, alcalde de Valladolid: "Patxi López no tiene ninguna posibilidad de ser el próximo secretario general del partido"

Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ha reiterado que no es exagerado que en la calle se identifica al PSOE con la derecha con expresiones como 'PPSOE' y no entiende "a dónde va esta estrategia política". En este sentido, el político socialista indica que lo único que han conseguido es la subida del salario mínimo interprofesional y la supresión de las reválidas, y "lo demás son cosas a futuro".

Puente ha explicado, además, que Pedro Sánchez será leal al secretario general si él no es elegido y exigirá esa lealtad si llega a ser votado para el cargo. En este sentido, entiende que "Patxi López no tiene ninguna posibilidad de ser el próximo secretario general del partido" y, para llegar a esta conclusión, indica que "no hay más que ver los actos que está organizando y la llamada que siente la militancia hacia el liderazgo que pueda ejercer".

Por ello, ha pedido que se respete el resultado de las primarias y hay que tener unión en torno al liderazgo que se elija por los militantes.