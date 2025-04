La oposición recrimina a Pedro Sánchez la falta de información durante el apagón: "Miente o que demuestra su ignorancia"

Más de 24 horas después del apagón en la península se siguen sin saber las causas, y aumenta el reproche político. Para la oposición, especialmente para el Partido Popular, Pedro Sánchez compareció tarde y no dio las explicaciones necesarias. Falta de información, recrimina el PP, en un gobierno "sobrepasado". En Moncloa insisten, quieren ser prudentes, responderán todas las cuestiones que quedan pendientes y para eso han solicitado una comisión de investigación independiente.

Así lo ha comunicado el presidente del Gobierno después de la reunión del consejo de ministros en el Palacio de la Moncloa. Asegura Sánchez que la población conocerá los avances en tiempo real, y que se tendrá la información conforme se vaya adquiriendo. El jefe del ejecutivo se ha centrado especialmente en la responsabilidad que pueden tener los "operadores privados".

Por eso, aunque Red Eléctrica ha descartado un ciberataque, desde el Gobierno no quieren darlo por hecho, y esperarán a sus propios informes. Si que Pedro Sánchez ha afeado a dirigentes populares como Alberto Núñez Feijóo haber "vinculado" el incidente a la falta de nucleares en España. Dice que estas afirmaciones son propias de alguien o que "miente o que demuestra su ignorancia".

El líder de los populares se ha referido a este descenso de la energía nuclear en nuestro país en una entrevista en Espejo Público. También lo han hecho otros dirigentes como Isabel Díaz Ayuso o desde el partido de Santiago Abascal. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha calificado la gestión de "negligente" y ha acusado al gobierno de saber lo que ha pasado y no querer contarlo. Feijóo por su parte, afirma que es "lamentable" que el Gobierno no haya asumido el mando en todas las comunidades autónomas y no solo en las que lo han pedido de forma expresa. Se pregunta el líder del PP cómo es posible trocear una emergencia nacional.

Una de las comunidades que pidió esa situación de emergencia es la comunidad de Madrid. Hoy su presidenta, Díaz Ayuso reprocha al gobierno central que se había aceptado esa petición, y no se informó hasta cinco horas después de haber activado el Plan de Emergencias en fase de Preemergencia. Afirman que no comprenden como se puede activar un plan de esta envergadura con carácter retroactivo.

Además, los socios parlamentarios también piden explicaciones al ejecutivo. Esta mañana ERC y BNG han solicitado la comparecencia urgente en el Congreso del presidente del Gobierno, de varios ministros y de altos cargos. ERC además ha pedido comparecencias en el Senado de Sara Aagesen y de Oscar Puente. Desde Junts también han solicitado que comparezcan dentro de la comisión de la cámara baja la vicepresidenta Aagesen, el ministro Hereu y la presidenta de Red Eléctrica.

Sánchez y Feijóo hablan por teléfono

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó en la tarde de este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una conversación que, según fuentes populares, concluyó sin nueva información sobre el apagón que "no haya sido compartida antes a los medios de comunicación". No obstante, desde Génova señalaron que el diálogo "ha sido cordial" y Sánchez se comprometió a "seguir informando acerca de las posibles novedades que pueda ir conociendo de la situación de emergencia" que atraviesa España.

La primera llamada entre Sánchez y Feijóo tras el apagón se produjo unos minutos antes de que Feijóo recibiera al canciller alemán, Friedrich Merz, en la entrada del Congreso del PPE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.