Un objeto suelto en la cabina del F-16 causó la tragedia aérea de enero en Albacete

Así se determina en la investigación que han llevado a cabo militares de varios países sobre este accidente, cuyos resultados se han dado a conocer esta semana y están disponibles en el Ministerio de Defensa de Francia.



El accidente se produjo el 26 de enero cuando un F-16 de bandera griega se estrelló a los pocos segundos del despegue e impactó en la plataforma de estacionamiento de otras aeronaves que participaban en las misiones de vuelo del programa de formación del Tactical Leadership Programme (TLP) de la OTAN.



Seis meses después se ha hecho público el informe sobre la tragedia, que se ha elaborado bajo la presidencia de Grecia y con participación de España, Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania, países todos miembros del TLP, el programa de formación de pilotos que desde 2009 tiene su sede en Albacete.



En el informe se determina que las "causas principales" del accidente fueron que el avión no estaba compensado "adecuadamente" en el despegue, lo que provocó que partiera girado hacia la derecha 12 grados, lo que "afectó drásticamente a la aerodinámica de la aeronave", que se estrelló 7,8 segundos después de que elevarse en la pista.



Como otra causa principal, se apunta a que el piloto hizo la inspección anterior al despegue 20 minutos antes y en el área de estacionamiento, cuando el procedimiento establece que se haga justo en el momento anterior a la maniobra de despegue.



También se considera que objetos perdidos en la cabina, como mapas de navegación que no estuvieran anclados correctamente, pudieron causar el movimiento del mando que hace girar el timón de cola del aparato.



Ni el piloto ni el copiloto advirtieron ese cambio en los mandos, dado que el botón se encuentra fuera de su campo de visión.



Según se indica en el informe, el diseño del panel del F-16 "no prevé" un movimiento inadvertido del mando del compensador de cola, ni tiene un sistema que pueda avisar al piloto de que el timón de cola está descompensado antes de despegar.

Además, el informe señala que hubo "un número de factores críticos" que coincidieron en el momento del despegue para llevar el accidente a "un nivel fatal", como el viento cruzado, el peso, y los tanques de fuel externos.