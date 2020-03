Un nuevo enfrentamiento entre Ciudadanos y Vox pone en peligro las rebajas fiscales en la Comunidad de Madrid

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado al vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, (Cs) de "dinamitar" el acuerdo que se había alcanzado con el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, (PP) para sacar adelante el proyecto de ley de deducciones fiscales, que se debatirá en la Cámara autonómica. "Parece que lo que quiere es el protagonismo dentro de su partido y no velar por lo que le interesa a los madrileños", ha señalado su entrada a la llegada de los Premios Onda Madrid, en el CaixaForum. Según ha explicado, el acuerdo se basaba en la reducción de "presión fiscal a los madrileños" y la reducción del "gasto político ineficaz".

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha sostenido que el Gobierno regional no negocia con Vox la aprobación del proyecto de ley de rebajas fiscales, y que es este grupo parlamentario el que tendrá que decidir si bloquea. "El Gobierno hizo su labor trayendo esta ley al Consejo de Gobierno, remitiéndola a la Asamblea y ahora son los grupos parlamentarios lo que tendrán que decidir qué hacer. Nosotros hemos hecho los deberes, lo que teníamos que hacer", ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En este sentido, ha insistido en que ya no depende del Gobierno que la ley continúe. Así, ha reivindicado que el Ejecutivo autonómico cree en la rebaja fiscal, que ya ha avanzado que no será la única que presenten, porque "ha funcionado y porque seguirán funcionando" en la medida que son capaces de "atraer inversión, generar empleo y atraer riqueza".