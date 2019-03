"Nos gustaría que los colectivos que protestan participaran de otra manera en el cambio"

La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, ha hablado para el programa de Antena 3, Espejo Público, sobre la huelga del sector de la educación que ya lleva tres jornadas consecutivas de paro .



Gomendio considera que las huelgas suponen una vuelta al pasado, "una pretendida lucha antifranquista a favor del socialismo fuera de lugar en esta sociedad". Desde el Ministerio de Educación quieren proponer cambios porque los datos de fracaso escolar sitúan a España entre los peores países de la UE en materia de Educación. "No nos podemos permitir seguir en la situción que estamos. Nos gustaría que los colectivos que protestan participaran de otra manera porque estamos estudiando cómo mejorar el sistema de Educación", comentaba Gomendio.



"Los manifestantes pretenden que todo siga como está y no nos lo podemos permitir porque el sistema educativo español ha fallado, ha generado un 26% de abandono educativo temprano, que está asociado a un 23% de 'ninis', chicos que ni estudian ni trabajan, por lo que no nos podemos permitir estar en la situación que estamos que nos pone a la cola de toda Europa", ha señalado la secretaria.

Además, la secretaria de Estado de Educación asegura que entiende que las familias estén preocupadas debido a la crisis, aunque subraya que el problema no es de recursos, sino de reglas del juego, ya que el sistema educativo ha sido muy rígido y ha llevado a que uno de cada cuatro estudiantes no vaya a tener un futuro de empleos de mínima cualificación."Necesitamos que todos los colectivos particen en este proceso de diálogo no que secunden una huelga donde las propuestas brillan por su ausencia", ha recalcado Montserrat Gomendio.



Gomendio ha recordado las palabras del ministro Jose Ignacio Wert que hace unos días afirmaba que "cuando mejora el sistema educativo eso conlleva una posiblidad de recortes". Esto se entiende, comenta, "ya que si los alumnos repiten menos, se requiere menos inversión porque la repetición es un gasto enorme para el sistema educativo".