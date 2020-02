Nadie entiende cómo se distingue "por su aspecto" un catalanohablante de otro que no lo sea

Ciudadanos se ha dirigido por carta al Defensor del Pueblo español, a la Defensora del Pueblo Europeo y a la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales para denunciar la campaña 'No em canviïs la llengua', promovida por la Generalitat de Cataluña para fomentar el uso del catalán, por considerar que tiene "tintes racistas y xenófobos". En esas misivas firmadas por Maite Pagazaurtundua, miembro de la delegación de Cs en el Parlamento Europeo, critica lo que, a su juicio, es "una campaña de intervención sociolinguística, con bases de ingeniería social, con tintes racistas y xenófobos, así como fobia hacia una de las lenguas cooficiales" de Cataluña, el castellano. La iniciativa 'No me cambies la lengua' se presentó públicamente el pasado septiembre con el objetivo de "concienciar a los catalanohablantes de que no cambien de lengua cuando crean, ya sea por el acento o los rasgos físicos, que su interlocutor no nació en Cataluña", según se lee en la web de la Dirección General de Política Lingüística. En relación con este tema, el secretario de Comunicación de la Gestora de Ciudadanos y diputado en el Congreso, Guillermo Díaz, ha indicado que el nacionalismo catalán es, "desde sus orígenes, profundamente racista", aunque después "devino en un nacionalismo lingüístico". "En el fondo, lo que tienen dentro es ese supremacismo y ese racismo que hizo nacer las ideas nacionalistas en Cataluña", que se pone de manifiesto "cada vez que se exceden en su sinceridad o se olvidan de disimular", ha manifestado. En este sentido, ha afirmado que las declaraciones de Anna Erra inciden en unas ideas expresadas también por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y por el líder de ERC y exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras.

Esta campaña ha saltado al debate político tras la intervención de la alcaldesa de Vic, Anna Erra, en el Parlamento catalán, que ha recibido multitud de críticas. Sus palabras sorprendieron a algunos diputados, como el portavoz del PP, Alejandro Fernández, que estaba detrás de la parlamentaria independentista y sus gestos fueron captados por la cámara. A las críticas y acusaciones de xenofobia se han unido muchos ciudadanos en las redes sociales. En general, nadie sabe responder a cómo se distingue en la calle o en cualquier sitio a un catalanohablante de otro que no lo es, que es el distingo que hacía Erra para seguir hablándole en catalán.