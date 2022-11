Nadia Calviño, positiva sobre la economía: "España es el país en el que antes se está moderando la inflación"

En plena negociación final para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Exteriores y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha estado con Susanna Griso en Espejo Público, donde ha asegurado que el Gobierno "ha hecho una previsión muy prudente", puesto que "lo que hemos hecho es dejarnos margen de actuación por si es necesario extender medidas de apoyo a la economía".

La vicepresidenta primera indica que "son muchos los factores de incertidumbre", pero aplaude el visto bueno de la Unión Europea en los próximos Presupuestos Generales del Estado, indicando que "tenemos una senda que Europa también avala para reducir la deuda y el crecimiento económico" y resalta que "se está recomendando por parte de la UE, el FMI y OCDE". Añade también que "en el momento del shock de la guerra (de Ucrania), todos hemos aplicado medidas".

Calviño asegura que "tenemos que incentivar la transición ecológica", y, en alusión a ello, hace referencia al transporte público gratuito que, señala, ha promovido el Gobierno: "Para mí, es una medida estrella". Otro punto sobre el que ha querido hablar es el de la rebaja de los carburantes, la cual, señala, se mantendrá por lo menos "hasta finales de año" , pero no confirma si se mantendrá: "No le doy una respuesta muy decidida porque la situación varía mucho". En alusión a las previsiones de la OCDE sobre que la inflación no se moderará hasta 2025, indica que "lo que prevén es que esté por debajo de la media de la UE" y asegura que "España es el país en el que antes se está moderando la inflación".

Moderación económica, hipotecas y Cataluña, los otros asuntos pendientes

Ha sido precisamente sobre la inflación donde Calviño ha indicado que "el año que viene, volveremos a tomar la senda descendente. La previsión es que sigamos por debajo los años próximos". Apunta además a que los salarios seguirán mejorando: "En España, ha habido una moderación salarial importante. Yo defiendo que hay que subir el SMI". Resalta que "la voluntad de todos los agentes sociales está ahí" y que su impresión es que "el estímulo de la economía está siendo muy potente".

Sobre el acuerdo de última hora entre Gobierno y la banca en las hipotecas, indica que "ha sido una negociación muy compleja" porque "hemos trabajado de forma constructiva con las entidades bancarias". Calviño asegura estar confiada "en que todas se unan sin poner en riesgo la estabilidad financiera", recordando que "el 70% de las hipotecas que se suscriben son a tipo fijo", y cree que todo saldrá bien "después del trabajo intenso que hemos hecho con los bancos", además de añadir que "hemos articulado las medidas para no dañar el mercado hipotecario".

La vicepresidenta primera también ha hablado sobre Cataluña, resaltando que, a su juicio, "desde 2017, ha cambiado mucho la situación, yo tengo claro que no quiero volver atrás. Cataluña es una parte muy importante de nuestro país". Dice que "tenemos que seguir avanzando en la línea del diálogo y la convivencia" y arremete contra la derecha, indicando que "los que están en contra de lo que supone mejorar la convivencia son el PP y Junts (parte de la antigua CiU)". El pacto con EH Bildu para transferir las competencias de Tráfico a Navarra tampoco ha sido mal visto por Calviño, quien dice que "el traspaso fue acordado por Aznar en el año 2000" y que ello no va a implicar que la Guardia Civil vaya a abandonar la Comunidad Foral: "Se pueden quedar haciendo otras funciones".