La mujer de Dorado afirma que las fotos con Feijóo "se las llevaron en un registro"

Otilia Ramos Dios, la esposa de Marcial Dorado, niega tajante que las fotos que se han publicado con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hubiesen sido filtradas por el entorno del antiguo contrabandista, en la actualidad en prisión por narcotráfico, y asegura que las imágenes "se las llevaron" de su vivienda en "uno de los dos registros" practicados en el año 2003 en el marco de la investigación denominada 'South Sea'.

Ramos niega que en su vivienda, ubicada en la Illa de Arousa (Pontevedra), hubiese cámaras ocultas o que su marido se dedicase a hacer fotografías con las personas con las cuales se relacionaba para hacerles chantaje. "No tengo un catálogo fotográfico de grandes personalidades, ni de conversaciones grabadas ni de vídeos", afirma.

Asegura que la publicación de las fotos "perjudica" a su marido

"Yo quiero que esto acabe de una vez y que se descubra quién entregó las fotos", asegura tras relatar que en el año 2003, se desarrollaron registros "en varios lugares" relacionados con Marcial Dorado. Según su versión, las fotos publicadas en las que puede verse a su marido con Feijóo en torno al año 1995 "se las llevaron".

No obstante, el juez José Antonio Vázquez Taín, que instruyó la operación que acabó con la detención de Marcial Dorado, ha asegurado que las fotos no fueron incautadas, al considerarse que carecían de trascendencia.

Preguntada al respecto, Otilia Ramos replica que "desde hace tiempo" y sobre todo "en plena campaña de las pasadas elecciones", en octubre de 2012, recibió "insinuaciones y presiones para hacer públicas las fotos". "Desde el principio mucha gente hablaba de las fotos. ¿Cómo sabían que existían? Las fotos se las llevaron en uno de los registros", asevera, pero se niega a clarificar de qué entorno procedían las presiones de las cuales habla.

Asimismo, argumenta que la publicación de esas fotos "perjudica" a su marido, quien cumple condena en la prisión de Topas, en Salamanca. "El más tonto se da cuenta de que no nos beneficia en nada", afirma al protestar porque a Marcial Dorado no le han concedido "ningún permiso" y sólo se le permiten visitas "una vez al mes".

Otilia Ramos niega también que ella o el entorno de su marido hubiesen intentado chantajear a Feijóo con las fotografías y dice que avala "totalmente" la versión del presidente de la Xunta. "Me creo todo lo que dijo Feijóo de que no preguntó sobre Marcial. ¿Quién no conoce a gente?", señala y califica de "amistad no íntima" la relación que ambos mantuvieron en los 90.