Feijóo denuncia mensajes privados para 'amedrentarlo' con fotos antiguas

El Grupo Parlamentario Popular ha emitido un comunicado, firmado por Alberto Núñez Feijóo, en el que explica la fotografía publicada por un periódico nacional con la leyenda "Núñez Feijóo y el contrabandista", en la que se ve un barco en la Ría de Vigo a bordo del cual están el jefe del Ejecutivo gallego y el arousano Marcial Dorado. Según el popular, se trata de un material de mediados de los años noventa, cuando él tenía alrededor de 34 años, y que en el momento en el que fueron tomadas las fotografías, esa persona, Dorado, no había sido condenada por ninguna de las causas "por las que años después sí lo ha sido".

Marcial Dorado, actualmente en la cárcel donde cumple una condena de 14 años, fue procesado en la Audiencia Nacional por narcotráfico, en 2003 por primera vez, después de que el juez gallego José Antonio Vázquez Taín lo detuviese por su presunta participación en el alijo de cocaína interceptado en el 'South Sea', que llevaba seis toneladas de droga.

Núñez Feijóo concreta en la nota que, según tiene entendido, las fotografías que publica el mencionado periódico forman parte del material requisado en un registro a Marcial Dorado, varios años después de aquel verano, y que las mismas fueron descartadas en diferentes operaciones judiciales por "irrelevantes".

También da cuenta de que todas las veces que se encontró con esa persona fue por coincidencia "con un compañero de trabajo" de su juventud, "y en un contexto de ocio, nunca en el ámbito de mis responsabilidades, como muestran las fotografías". Comenta que rompió el contacto con Marcial Dorado, "por indirecto que fuese", cuando tuvo conocimiento de que mantenía causas abiertas con la justicia.

La publicación asegura que Alberto Núñez Feijóo y Marcial Dorado se conocieron a través de Manuel Cruz López, militante del PP de Ferrol y chófer oficial de conselleiros, y de él, fallecido en accidente de tráfico, dicen que llegó a ser testaferro de Dorado. Este periódico informa de que tras contactar con Núñez Feijóo éste les informó de que empezó a tratar a Dorado en torno a 1995, a través de Cruz, con quien había trabado amistad en la Xunta, y que su relación se limitó a reuniones en las que participaba más gente.

Así reconoce Núñez Feijóo que estuvo en el barco de Dorado, en su casa y que hubo un viaje con "amigos presentes", y niega "tajantemente" cualquier lazo de tipo económico con Dorado, que estuviese al corriente de sus operaciones y que su relación con él tuviese la menor influencia en sus decisiones como cargo público.

Afirma, igualmente, que desconocía toda participación de Cruz, en caso de haberla, en los negocios de Dorado. Ese periódico afirma que cuando se conocieron Dorado y Feijóo, éste último tenía 34 años, vivía en Santiago y era el número dos de la Consellería de Sanidad, que dirigía José Manuel Romay Beccaría, actual presidente del Consejo de Estado.

La relación indirecta, insiste Feijóo, entre Dorado y él se cortó hacia 1997, cuando tuvo noticia de que la Audiencia Nacional había abierto una investigación a Marcial Dorado por una supuesta operación de contrabando. Desde entonces ni se han vuelto a ver ni han hablado, hace constar en la citada crónica.

Sin entrar a valorar "el criterio ni la intención" del diario que ha decidido publicar esas imágenes, "a cuyo contenido no ha dado relevancia la justicia", el líder del PP de Galicia manifiesta en un comunicado enviado a la prensa que actuará en defensa de su honor contra aquellos que pretendan valerse de esta publicación para difamarlo o poner en cuestión su trayectoria personal y profesional, así como su compromiso con los intereses generales "y contra la ilegalidad".

Después de una larga trayectoria política, y de cuatro años como presidente de la Xunta, lo único con lo que "han creído" poder amedrentarlo "ha sido con el morbo de unas fotos de mi juventud y a través del daño personal; lo que me permite actuar con la tranquilidad de poder decir la verdad siempre y en este momento".

Apostilla que "ningún pretendido intento" de amedrentarlo lo ha frenado en el desempeño de su labor en la defensa de los intereses generales y la crítica de aquello que no considera apropiado: "mi trayectoria personal y profesional me permite tener la conciencia muy tranquila y actuar en consecuencia".

El nombre de Marcial Dorado ha vuelto a la primera línea estos días después de que dos vecinos de A Illa de Arousa, miembros de la familia Cores Nieto, se encontrasen con una orden de embargo de un juzgado de Madrid que refleja que tanto sus viviendas como las fincas aledañas están a nombre de este excontrabandista.

En febrero de 2011, Núñez Feijóo había contestado al líder de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, "cada uno es responsable de lo que dice", cuando el secretario general del PSdeG, en una conferencia de prensa en la sede del partido, estableció de forma sorprendente una relación entre el presidente gallego y el narcotráfico, una acusación que resumió en una frase: "Feijóo y el narcotráfico están ahí, ahí".

Entonces, Pachi Vázquez se enfrentaba a un expediente abierto por la Xunta ante presuntas irregularidades en la reforma de su casa en San Amaro, y Alberto Núñez Feijóo le contestó "allá cada cual" a sus palabras, pero le reclamó en su intervención posterior a un Consello de la Xunta que cumpliese con sus responsabilidades urbanísticas y legalizase las obras en esta vivienda.

En su conversación con dicho periódico, Feijóo subraya que en 2004 tuvo conocimiento de que esta fotografía de portada había sido requisada, y desvela que en la campaña de las elecciones autonómicas de 2009, cuando llegó a la presidencia de la Xunta, dirigentes del PSOE lo amenazaron con difundir esas imágenes si el PP no bajaba el tono de sus ataques. Remarca que lo que les transmitió fue que no le importaba que se hiciesen públicas porque entendía que no lo comprometían "en nada ilegal".