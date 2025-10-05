Luto en la política por la muerte de Guillermo Fernández Vara: "Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España"

La mayoría de los políticos que trabajaron con él codo con codo o de manera tangencial están de acuerdo en algo: Guillermo Fernández Vara era un hombre templado y de consenso.

Los reyes de España han ensalzado el "profundo sentido de Estado" de Guillermo Fernández Vara, al que han definido como "un servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación".

Así, Felipe y Letizia han enviado un mensaje de "cariño y afecto" a la viuda y los hijos del político extremeño y han recordado los "muchos momentos compartidos", según informa la Casa Real.

También el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez destaca en un mensaje de X las cualidades de Fernández Vara: " Ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público. Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España".

El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo pone en valor la etapa en la que ambos coincidieron como presidentes autonómicos y gestionando la sanidad de Galicia y Extremadura. El estreno de Fernández Vara en el Gobierno extremeño, con el también fallecido, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, fue como consejero de sanidad.

El expresidente de la Junta de Extremadura siempre ha mantenido que a lo largo de su trayectoria política nunca hizo "nada extraordinario", más que aquello para lo que le confiaron como servidor público; y expuso que no quería calles ni plazas, tampoco medallas. Firme creyente en la política como herramienta para "mejorar las vidas de la gente", como repitió más de una vez a lo largo de su vida. La actual presidenta de la comunidad Extremeña, María Guardiola, destaca de Fernández Vara su "figura clave de la política regional que, por encima de cualquier diferencia, siempre me ofreció un trato cercano y sincero".

Los políticos de su partido en Extremadura, el PSOE, llevaban meses acompañando al ex presidente con cariño, cautela y siguiendo los pasos de discreción que él y su familia les marcaban. Hoy el ex presidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo deja escrito en X que su pérdida duele. Duele a la familia socialista y duele a toda una región que avanzó gracias a su trabajo incansable " Asegura Gallardo, que Vara deja una Extremadura mucho mejor de la que encontró. Lo mismo que el ministro Félix Bolaños que destaca sobre todo él la defensa de su tierra y "de las causas justas".

Quienes no pensaban como él, sus oponentes de ideología, también destacan su capacidad de diálogo y consenso. Es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "...la política española pierde a un líder socialista con el que se hablaba, se discutía y se llegaba a puntos de encuentro. ¡Una pena!".

Todos coinciden defender la libertad y la justicia, ahondar y salvaguardar la igualdad y la solidaridad, y proteger el Estado del Bienestar fueron siempre los estandartes de Guillermo Fernández Vara como persona y como servidor público.

