Montoro culpa al anterior Gobierno PSOE de haber ocultado el desvío del déficit

Durante el debate de convalidación del Decreto Ley de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, Montoro ha señalado que la subida del impuesto del IRPF y del IBI son medidas "ponderadas en términos económicos y sociales" y no afectan ni recaen sobre los sectores más débiles de la sociedad.

Ha añadido que el Ejecutivo ha rechazado pedir esfuerzos a los autónomos y pequeños empresarios y ha decidido no subirles los impuestos, al tiempo que ha avanzado que el Gobierno examina cómo mejorar su financiación para que sean los "motores" de la creación de empleo. "Son decisiones neutrales", ha recalcado Montoro en defensa del decreto ley que ha calificado de "equilibrado", tras añadir que son medidas excepcionales para un tiempo excepcional, para recuperar la credibilidad de España y "decir a los socios europeos que España está comprometida con la corrección del déficit público".

Acusación al anterior Gobierno

El ministro ha incidido en que el anterior Ejecutivo socialista conocía el desvío del déficit público en 2 puntos porcentuales del PIB y ha afirmado que hay que adoptar medidas correctoras también sobre los déficit de todas las administraciones públicas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asiste hoy al primer debate en el que la mayoría del Congreso aprobará su primer paquete de medidas económicas que incluyen una subida de impuestos y un recorte del gasto de 8.900 millones de euros.

Montoro ha señalado que se trata de decisiones que deben cortar "de raíz" la crisis económica y ha cifrado en 15.189 millones de euros la reducción del gasto necesario para hacer frente a la "peor y más larga crisis de la historia".

Sobre la subida del IRPF, Montoro ha asegurado que no todos los españoles iban a sufrir las mismas consecuencias para salir de la crisis, por lo que el Gobierno ha pedido un esfuerzo, un sacrificio a quienes pueden hacerlo. "No nos hubiera gustado (subir los impuestos), pero el interés general así lo requiere", ha dicho Montoro, quien ha cifrado el recargo medio del alza del IRPF en 52 euros al año para las rentas de hasta 17.700 euros, y de 180 euros anuales, para aquellas de hasta 33.000 euros. "Estamos pidiendo un esfuerzo tributario, pero moderado y temporal y con el compromiso del Gobierno de rebajar dicho impuesto una vez se ponga en marcha el crecimiento económico", ha resaltado el Ministro. Según ha señalado Montoro, el Ejecutivo no ha querido elevar los impuestos que recaen sobre el consumo, sobre las capas sociales que más han sufrido la crisis y tienen mayores desventajas", pero "había que reaccionar así".

Por último, el ministro que ha dicho que "el problema ha sido hacer frente a un agujero" de 20.000 millones de euros, ha pedido a los grupos que dejen de lado las ideologías para tomar decisiones "que corten de raíz la crisis". "Es un momento donde el debate político tiene que tener la altura", según Montoro, quien no obstante, ha reconocido que las medidas aprobadas por el Gobierno "no bastarán", ya que hacen falta reformas importantes como la del sector financiero o la del mercado laboral.