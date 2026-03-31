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Guerra Irán

El Gobierno mantiene el pulso con Donald Trump aunque insiste en que las relaciones son fluidas

Pedro Sánchez señala al presidente estadounidense a través de un artículo en una revista internacional, y los ministros insisten en el cierre del espacio aéreo para los aviones relacionados con el conflicto de Irán. Desde el PP creen que Sánchez está "poniendo en riesgo" a España.

Elma Saiz, en rueda de prensa en Moncloa

Elma Saiz, en rueda de prensa en MoncloaEFE

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David Ávila
Publicado:

La guerra en Irán está trayendo consecuencias en todo el mundo. Desde la Casa Blanca creen que el conflicto puede alargarse otras dos semanas, aunque esto no hará que el precio del petróleo disminuya a corto plazo. Tampoco parece ir a menos el choque entre el Gobierno de España y la administración estadounidense. Este lunes el ejecutivo norteamericano dejó caer la posibilidad de retirar sus tropas de suelo europeo, y lo hizo insistiendo en señalar la postura de España por cerrar el espacio aéreo a los vuelos relacionados con el conflicto en Irán, aunque esos vuelos sean de países aliados como Reino Unido o Francia.

A pesar de que en la práctica esta medida no supone ninguna novedad respecto a la posición que España mantiene desde el primer momento -abanderando el 'No a la guerra'-, la Casa Blanca afea las formas de Moncloa y que presuman de esta medidas que se alejan de Donald Trump.

Hoy, Pedro Sánchez vuelve a confrontar directamente con el presidente estadounidense en un artículo para una revista internacional, incidiendo en que los países que "infringen las normas" deben sentir la "presión". Además, el presidente del Gobierno ha señalado en redes sociales que, cuando se trata de norma, "las palabras construyen mundos". "Creen que las palabras no pueden dañar el orden internacional como lo hacen las bombas. Se equivocan", ha escrito Sánchez.

En paralelo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha respaldado las palabras del presidente del Gobierno remarcando que el Gobierno no teme "absolutamente nada" por parte de Donald Trump. "¿En qué mundo viviríamos? aquellos que están a favor de la cooperación no temen", ha explicado Albares esta misma mañana.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Elma Saiz, ha calificado como "ilegal" la guerra, aunque ha intentado rebajar la tensión con Trump explicando que las relaciones con Estados Unidos son "fluidas".

El PP señala que Sánchez "pone en riesgo" a España

Para el Partido Popular el pulso entre administraciones debilita a España. La portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, ha puesto el acento en que España sí necesita a la OTAN para ser defendido. "Para ser rebelde tienes que poder permitírtelo, y para iniciar un conflicto internacional con Estados Unidos tienes que poder permitírtelo, y España no se lo puede permitir", ha explicado Muñoz en rueda de prensa. Los populares dejan claro que Estados Unidos no puede hacer lo que desee en nuestras bases, pero la manera en la que está tratando el asunto Pedro Sánchez "está poniendo en riesgo a España".

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