Monago responde a las críticas de Trias sobre el AVE: "Si té collons, dímelo a la cara"

El presidente extremeño, José Antonio Monago, ha afirmado que las palabras del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, sobre el AVE han sido "muy desafortunadas", de dirigentes "antiguos y trasnochados", y le ha emplazado a pedir perdón a los extremeños y, "si tiene cojones", decírselo a la cara.

"Si té collons, dímelo a la cara", ha indicado en catalán Monago, que ha invitado al alcalde de Barcelona a viajar de Madrid a Badajoz en tren durante seis horas sin cafetería y en ocasiones sin aire acondicionado.

El también presidente del PP extremeño ha recordado que el AVE a Extremadura es el que une a las dos capitales ibéricas, aunque para algunos la "única capital es Barcelona". Con un ejemplar de la Constitución Española en la mano, ha subrayado el principio de solidaridad que recoge esta norma frente a los que "se creen más que los demás".

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, dijo ayer en una entrevista que no puede ser que Cataluña se siga apretando el cinturón, continúe "contribuyendo una burrada" y "no puede ser" que no tenga el retorno que ha de tener y que los otros continúen gastando.

Trias puso como ejemplo que la actual situación es como si tienes un hermano al que ayudas pasándole dinero cada mes y él se compra un Audi, "es un escándalo lo que está pasando".

El alcalde de Barcelona dijo que no puede ser que en Barcelona y en Cataluña no se hagan infraestructuras básicas, como los nuevos accesos viarios y ferroviarios al Puerto de Barcelona, y que otros se gasten el dinero en cosas que desde el punto de vista "coste-beneficio son una catástrofe".

"Se me enfadan muchos" dijo Trias, que añadió que llevar el AVE a Extramadura "es un desastre" y que "la gente no hace números", y recordó que Portugal ya ha anunciado que no piensa enlazarlo.