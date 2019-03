Monago reducirá los altos cargos hasta un 50% y propondrá un pacto por el empleo

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha apostado en su discurso inicial de investidura por reducir a la mitad las empresas, entes y organismos públicos.



"Todo extremeño conoce el significado del verbo reducir, ahora le toca aplicarlo a su administración", ha sentenciado Monago, para quien "todos los recursos liberados de esta depuración administrativa serán destinados a la creación de empleo y a la protección" de las políticas sociales.

En su discurso de investidura también avanza una disminución del 50% en numerosas partidas de gasto

Además, ha mostrado su intención de reducir, también al 50 por ciento, los altos cargos y puestos de libre designación; los gastos en publicidad y propaganda; los gastos en estudios y programas; los gastos jurídicos externos de la Junta de Extremadura; y los gastos por representación y dietas de viaje. En cuanto a los gastos de protocolo y recepciones oficiales, estos disminuirán todavía más, en concreto en un 75 por ciento.

José Antonio Monago ha subrayado que también apuesta "por la sustitución de los coches oficiales por un parque móvil, por reducir las retribuciones de los altos cargos y el personal directivo de empresas y entes públicos" y por "eliminar las cláusulas indemnizatorias del personal directivo de las empresas públicas".



"Los trabajadores públicos venimos a servir a la administración, no a servirnos de la administración", ha sentenciado Monago, quien ha avanzado que la Presidencia de la Junta de Extremadura encargará a "un grupo de trabajo del máximo nivel" una "propuesta de mejora de la eficiencia y racionalización del gasto en la administración regional".



Además, "para conseguir la disciplina y el rigor en la ejecución presupuestaria en el Gobierno, pero también en el conjunto de empresas, fundaciones, entes y organismos públicos" se creará "una Oficina de Control Presupuestario dependiente del Parlamento". De la misma forma se impulsará en la Asamblea de Extremadura una Comisión de Seguimiento y Control del Sector Público Empresarial.

Siete consejerías en lugar de once

En cuanto a su gobierno, ha constatado que se compondrá de siete consejerías, frente a las once que había hasta ahora. Las consejerías serán, ha expuesto, las de: Empleo, Empresa e Innovación para impulsar la generación del empleo; Economía y Hacienda para dar estabilidad, equilibrio y austeridad en las cuentas públicas; Administración Pública "para que la administración sirva a los extremeños, no se sirva de ellos"; y Fomento "para garantizar la cohesión territorial, el desarrollo empresarial y la seguridad en el transporte".



Las otras tres consejerías serán las de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía "para un campo del Siglo XXI"; Educación y Cultura "para desarrollar una educación de calidad para todos"; Salud, Dependencia y Consumo para que la "prestación social esté centrada en las personas".



Por otra parte, Deporte y Juventud dejarán de ser materias adscritas a una consejería para depender directamente de presidencia.



Así, se crearán dos direcciones generales: una de la Juventud que dependerá de la Presidencia del Gobierno extremeño con el objetivo de coordinar desde un mismo órgano todas las actuaciones relacionadas con los jóvenes; y otra de Deportes como "valor a proteger".



Impuestos de sucesiones y patrimonio

En otra fase de su discurso Monago ha sostenido que la fiscalidad "debe ayudar a generar empleo y posibilitar el ahorro a los extremeños con menos recursos".



Para ello, ha dicho, se modulará el impuesto de sucesiones y se instará al Gobierno de España a recuperar el impuesto de patrimonio si así se decide mayoritariamente en el Parlamento.



Cabe recordar que el mantenimiento del impuesto de sucesiones y la reivindicación de un restablecimiento a nivel nacional del de patrimonio son dos exigencias que Izquierda Unida formuló tanto a PSOE como a PP y que ambas fuerzas mayoritarias se comprometieron a cumplir de llegar al gobierno.



Además, Monago ha avanzado que en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se establecerá el fraccionamiento del pago sin intereses para la adquisición de vivienda habitual o adquisición o transmisión de bienes vinculados al establecimiento del negocio o empresa.



Además, se revisarán las tasas y precios públicos que más distorsionan el tráfico mercantil y la creación de empleo en el ámbito municipal y autonómico.



Por otra parte, se ha mostrado convencido de poder alcanzar un equilibrio presupuestario "incluso eliminando impuestos como el céntimo sanitario", cuya supresión será, por tanto, una de sus primeras medidas.