El mensaje de Feijóo por Año Nuevo: "Si me comprometo a defender la democracia es porque no la he debilitado"

2024 se abre paso. Es 1 de enero y, con ello, llegan los primeros mensajes de Año Nuevo. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no iba a ser menos. Felicita el nuevo año a los españoles, aunque con algún que otro dardo hacia Pedro Sánchez. "Para hacerse nuevos propósitos en 2024 es importante haber cumplido alguno en 2023", comenzaba el vídeo difundido a través de su propia cuenta de 'X'.

"No me he dedicado a debilitar la democracia"

"Si puedo apelar a la amplia mayoría de españoles en el nuevo año, es porque no me he entregado a las minorías durante el pasado. Si me puedo comprometer a defender nuestra democracia, es porque no me he dedicado a debilitarla. Si me puedo comprometer de verdad con mi país, es porque no he normalizado la mentira en política", decía Feijóo, que añadía: "Soy consciente de la enorme responsabilidad que tiene liderar la oposición, más si cabe, siendo la primera fuerza política. Por eso, me comprometo con esa mayoría de españoles que sigue creyendo en nuestra nación. Me comprometo con esa España mayoritaria, alegre, trabajadora, cumplidora y honesta. Me comprometo a mantener el espíritu cívico que hemos desplegado en las calles. Me comprometo a construir un país en el que volvamos a caber todos".

"Me comprometo a trabajar para restaurar en España la concordia, la igualdad y la libertad. Y, sobre todo, me comprometo a no cambiar de propósitos a mitad de año. Muy feliz 20242", finalizaba el líder de la oposición en este inicio de año.

El comienzo del nuevo año político estará marcado por la tramitación de la ley de amnistía, que ya fue el centro de atención en el cierre de 2023, después de que la Mesa del Congreso habilitara el mes de enero como hábil para dar un 'acelerón' a los trámites.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compartía una publicación en 'X' de La Moncloa, en la que se podía leer: "por un año de prosperidad, bienestar y compromiso social en el que sigamos reforzando los servicios públicos que reciben todos nuestros ciudadanos y ciudadanas".

Santiago Abascal, presidente de Vox, deeaba "¡Feliz Año 2024 a casi todos!", mientras que Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y número 1 de Sumar, escribía en la misma red social: "Feliz año 2024. Espero que este nuevo año convierta todos vuestros buenos deseos en derechos. Si los años avanzan, nuestro país también debe hacerlo. Este nuevo año se abren nuevas oportunidades para seguir mejorando la vida de la gente y poder parar la barbarie en Palestina".