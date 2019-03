Mas reta al PSOE a concretar una reforma de la Constitución tras el fracaso de la tercera vía

El presidente catalán, Artur Mas, ha instado al PSC y al PSOE a que concreten de forma escrita una reforma de la Constitución, aunque ha advertido de que la última "tercera vía" fue el Estatut y fue una apuesta que "no funcionó".

En su réplica al líder del PSC, Pere Navarro, en el Debate de Política General de Cataluña, Mas ha asegurado que no se saltará los marcos legales aunque está determinado a consultar a los catalanes, incluso con unas elecciones plebiscitarias, lo que sería un "choque muy grande" al que no obstante ha dicho estar dispuesto a llegar "si no hay más remedio".

Mas ha revelado que en sus contactos con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, éste le dijo que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, le comunicó su intención de hacer una reforma del Estado de corte federal, ante lo que Rajoy le pidió la propuesta por escrito y "aún la está esperando", según la versión de Mas.

En la segunda jornada del debate catalán, Navarro ha defendido la apuesta federal como tercera vía entre las posiciones independentistas y el 'status quo' actual, pero Mas le ha instado a concretar su proyecto.

"Que el PSOE escriba cómo sería este Estado federal, cómo modificaría la Constitución" y entonces "lo valoraremos" y se verá cómo queda "para Cataluña", ha señalado Mas, que ha recordado a Navarro que el PSOE debe ponerse de acuerdo con el PP si quiere modificar la Carta Magna.

Sin embargo, el presiente catalán ha subrayado que las terceras vías las ha intentado el catalanismo históricamente y han fracasado: "Es lo que hemos hecho siempre y si estamos donde estamos es porque las terceras vías no han funcionado; la sociedad catalana no es de ruptura, pero estamos donde estamos tras 100 años de decepciones de las terceras vías", ha incidido.

Se da la circunstancia que hace pocos días que el líder de Unió y secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, defendió en un artículo una "tercera vía" para Cataluña en clave confederal entre el independentismo y el actual Estado autonómico.

En cuanto a la consulta de autodeterminación, Mas ha asegurado que ésta se hará "sí o sí" pero "no pasando de los marcos legales" y, en este sentido, ha recordado que la Generalitat ha identificado cinco mecanismos legales para poder usar, de los cuales cuatro requieren de un acuerdo con el Estado y una quinta que se necesita que al menos "no se oponga", en referencia a la nueva ley de consultas, que el Gobierno podría impugnar ante el Constitucional.

Si estos cinco mecanismos no prosperan, Mas ha indicado que está dispuesto a llegar al extremo de convocar elecciones plebiscitarias, "si no hay más remedio", pese a que si se llega a este punto habría una situación de "gran choque" con El Estado, ya que significaría, a su juicio, que se habrían abortado las otras vías leales.

Mas ha afirmado que tiene conversaciones "en plural" con Rajoy y ha señalado que en los últimos tiempos "se han dado cuenta de que deben hacer alguna cosa", porque hasta ahora, ha dicho, "todo eran barreras".

El presidente catalán ha criticado asimismo que PP y PSOE siempre "han usado Cataluña" en sus campañas electorales para "ganar votos" en el resto de España y ha lamentado de nuevo las críticas de la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, en relación al proceso catalán.