Marruecos y España ultiman la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla

La apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla está en su fase final, tras años de negociaciones entre España y Marruecos. La aduana fue cerrada unilateralmente y sin previo aviso por Marruecos en 2018 con Melilla, en Ceuta nunca ha existido. Según se prevé, el intercambio comercial incluirá productos de cualquier parte de España, no solo de las ciudades autónomas. Este avance representa un paso hacia la normalización de las relaciones bilaterales y una modernización de las infraestructuras fronterizas. Sin embargo, aún se desconoce la fecha en la que se llevará a cabo.

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha respondido a la polémica generada por algunos titulares y comentarios en redes sociales que, según ella, buscan "crear incertidumbre". "A mí me encanta levantarme y leer noticias contrastadas, porque una de las premisas del periodismo es contrastar antes de informar", señaló. Moh insistió en que la reapertura de las aduanas no es una batalla ganada por Marruecos, sino fruto de un trabajo coordinado entre ambos países: "Hablar de batallas me parece poco acertado. Estamos hablando de una negociación bidireccional para garantizar una aduana moderna, del siglo XXI".

Desde 2018, el Gobierno español ha trabajado para desbloquear esta situación, incluso durante los años de la pandemia, explicó Moh. "Se nos ha criticado por hacer pruebas y también por no hacerlas. Seguiremos trabajando en esta línea y daremos la información necesaria cuando sea el momento, porque somos transparentes y dialogantes".

La delegada también subrayó que el nuevo sistema de aduanas superará al anterior, adaptándose a los estándares europeos. "Melilla es española y europea, pero a veces parece que olvidamos esa parte. Queremos una aduana más allá de lo que teníamos en 2018, algo que beneficie a nuestra ciudad y a su ciudadanía".

Finalmente, Moh instó a la sociedad a tener cautela ante informaciones en redes sociales que generan confusión. "Hay sectores que intentan torpedear estos avances porque no les interesa que este Gobierno lleve a cabo sus objetivos". Sin embargo, no pone una fecha a la apertura. "Nuestra prioridad es la plena normalización de las fronteras, y seguiremos trabajando para que sea una realidad". concluyó la delegada.

