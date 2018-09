Maroto: "La Diada va a pasar sin pena ni gloria para el Gobierno de España a pesar de que escuchemos barbaridades"

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha criticado que Pedro Sánchez todavía no haya "pisado Cataluña desde que es presidente del Gobierno", lo que, según considera, "lo hace para no molestar a Torra". "Permanecer dormido y no querer molestar a los independentistas parece evidente simplemente porque los necesita, son sus socios en los político", ha señalado.

En una entrevista en Espejo Público, Maroto ha indicado que "la Diada va a pasar sin pena ni gloria para el Gobierno de España a pesar de que escuchemos barbaridades, desafíos y voces que quieren provocar".

El PP es partidario de aplicar de nuevo el 155 ya que "es el único partido que lo puede activar en el Senado". El vicesecretario de Organización ha asegurado que, de aplicarlo, no entrarían "en ese 155 blandito que proponían Ciudadanos y el PSOE".

En cuanto a la retirada de lazos, el PP se ha mostrado a favor de que "los políticos retiren lazos amarillos en Cataluña pero que no sea lo único que hagan". "Nosotros promovemos la modificación de la ley de símbolos", ha indicado.

Soraya Sáenz de Santamaría abandona la política

Maroto ha explicado que Pablo Casado "está intentando que todas las personas que representaron el apoyo de Soraya Sáenz de Santamaría estén integradas". "El PP después de este congreso no se parece en nada al PSOE dividido entre Pedro Sánchez y Susana Díaz", ha señalado.

Irregularidades en el máster de Carmen Montón

"Para aquellos que tratan de confundir el caso de la ministra Montón y casos anteriores, hay dos diferencias muy sustanciales. A Montón se le acusa de alterar las notas y de mentir, ninguna de estas dos cuestiones se planea en el caso de Casado", ha destacado Maroto.