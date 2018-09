Montón, sobre las presuntas "irregularidades" de su máster: "No todos somos iguales, tengo materiales que acreditan mi honestidad"

"No he cometido ninguna irregularidad", así ha comenzado Carmen Montón su comparecencia para defenderse de las acusaciones publicadas este lunes que apuntan a que habría obtenido de forma "irregular" un máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

La ministra de Sanidad se ha excusado en que el tema que se trata es de hace ocho años y "como ustedes comprenderán, a estas alturas me supone un esfuerzo recordar y recuperar toda la información de entonces", aunque continúa asegurando que "con todo he guardado suficiente información para poder acreditar con claridad que cursé el máster de acuerdo con todas las instrucciones que se me dieron".

Montón ha apelado a la "humildad" para explicar que se apuntó a dichos estudios tras finalizar la carrera de medicina "para poder estar mejor formada" ya que por entonces era diputada y portavoz de Igualdad del PSOE.

Carmen Montón ha indicado que su título "se encuentra en el registro de la Universidad Rey Juan Carlos, folio 134 bajo el numero 6749 del libro oficial de registros sexto, igualmente está inscrito en el registro nacional con el numero 2014/017561".

Montón ha querido alejarse de los casos de Cristina Cifuentes y Pablo Casado y ha dicho en su comparecencia que está "acreditando punto por punto como lo curse, nada que ver con otros casos que hemos conocido en España. Yo sí hice este máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad".

Montón insiste en su exposición: "Tengo el título, tengo el certificado académico de las notas, tengo el trabajo final de máster y tengo mas de 30 correos electrónicos en esas fechas, que demuestran que he cursado el curso en los años 2010 2011. Nada que ver con otros desgraciados casos que hemos conocido en España", Montón ha sentenciado: "No todos somos iguales, no todos somos iguales".

Montón ha explicado "punto por punto" su versión de lo ocurrido. La titular de Sanidad justifica que "respecto a la asistencia a clase el máster podía ser cursado a distancia, así se me indicó en un correo electrónico. Lo cursé a distancia y, no obstante, acudí a todas las clases a las que pude asistir".

Ha negado cualquier convalidación "no es posible que tenga una convalidación porque yo no la he pedido". Montón achaca a un "error" la fecha del título. "Respecto a la fecha del título, el certificado oficial de mi expediente académico que solicité hace unos meses muestra con claridad que todas mis asignaturas se cursaron en 2010/2011. Las últimas asignaturas se aprobaron en junio de 2011. En el título oficial hay un error al aparecer el año 2012 como año de finalización de los estudios y por ello ya he pedido una rectificación a la Universidad".