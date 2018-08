Maroto dice a Rivera que un líder "no está para quitar lazos y hacerse la foto" sino para hacer leyes

explica que no se puede buscar la confrontación

Javier Maroto ha apuntado que aunque "respeta y entiende" el "hartazgo" de las personas que viven en una situación de "provocación permanente" en Cataluña pero que los polítos no están para "hacerse la foto" sino para ser "parte de la solución". Respecto a la subida de impuestos ha asegurado que el Partido Popular "dificultará" la aprobación de unos presupuestos que vienen con una subida impositiva ya que según explica "eso va en los genes del Partido Popular". Respecto a la creación de un sindicato de trabajadoras sexuales no se ha querido pronunciar ya que no conoce el decreto que "tampoco conoce la ministra".