Mariano Rajoy: "El Rey está animado y siguiendo los temas de actualidad"

"Le he visto muy bien. He tenido oportunidad de charlar con él. Por lo que me dicen, todavía va a estar aquí algunos días y dentro de unas semanas se le hará ya la operación definitiva", ha afirmado, para añadir que el Rey le ha preguntado "mucho" por la reunión de la Asamblea de la ONU que ha tenido lugar en Nueva York y por un viaje a Kazajistán y Japón que iniciará Rajoy a partir del domingo.



Don Juan Carlos permanece ingresado desde el martes tras someterse a una operación para reemplazarle la prótesis de la cadera izquierda, debido a una infección. "Le he visto siguiendo los temas de actualidad, bien, animado y estoy convencido de que va a salir pronto y muy bien de esta situación", ha concluido.



El jefe del Ejecutivo ha llegado al centro hospitalario poco después de las 16.00 horas y su visita al Rey ha durado unos 40 minutos. A su llegada ha sido recibido por el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, y la directora gerente del centro, Lucía Alonso.

Mariano Rajoy ha visitado al Rey en el primer hueco que ha tenido en su agenda oficial, tras regresar de Nueva York, presidir el Consejo de Ministros que ha aprobado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014 y recibir en el Palacio de la Moncloa al ministro de Transportes de Arabia Saudí, Jubara Al Suraisry.



Durante estos días el Rey ha sido visitado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Sanidad, Ana Mato, e Interior, Jorge Fernández Díaz.