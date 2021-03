Mariano Rajoy niega la 'caja B' del PP y los sobresueldos: "En 40 años no he escuchado hablar de ello"

Mariano Rajoy ha declarado hoy como testigo en el juicio sobre la presunta 'caja B' del Partido Popular. El expresidente del Gobierno ha negado cualquier implicación en estos hechos y también ha asegurado no tener conocimiento: "No sé absolutamente nada, sé lo que he leído en los periódicos".

"Jamás he escuchado a nadie hablar de un donativo al PP. Es absolutamente falso y me parece demencial el planteamiento", ha asegurado Mariano Rajoy durante su declaración como testigo sobre la supuesta 'caja B' del Partido Popular.

"El señor Bárcenas ni siquiera es capaz de estar de acuerdo consigo mismo. Es absolutamente falso y me parece demencial el planteamiento", asegura Rajoy después de negar las declaraciones de Luis Bárcenas, extesorero del PP.

Rajoy niega la existencia de la 'caja B'

Mariano Rajoy ha negado rotundamente la existencia de la presunta 'caja B' del Partido Popular: "En mis 40 años de militante del PP no he escuchado hablar de la famosa 'caja B'. No hay ninguna caja B del Partido Popular".

"No hay 'caja B' del PP, hay los papeles de Bárcenas, que no sabemos con qué finalidad los hizo". Rajoy niega las declaraciones del extesorero del PP.

"A veces se publica lo llamativo, pero no la verdad"

"Yo no estaba en temas de dinero", añade el expresidente del Ejecutivo. "Yo estaba en temas importantes, no decidía dónde se construía un hospital o un cuartel de la Guardia Civil", concluye.

"A veces se publica lo llamativo, pero no la verdad. Ocurre en algunas situaciones y yo no estoy aquí en calidad de acusado", dice Rajoy.

¿Por qué Bárcenas mantuvo despacho y coche oficial al irse?

"En el año 2010 Bárcenas abandonó el Senado y me pidió una reunión a la que vino con su mujer. Era de despedida después de muchos años en el partido. Al final de la reunión pidió que se le dejara un despacho porque tenía libros y si podía utilizar un vehículo. Luego lo que hubo es la indemnización que se paga a cualquier persona", ha contestado Mariano Rajoy a esta cuestión.

¿Existía una caja fuerte en su despacho?

"La única caja fuerte que recuerdo haber visto estaba en Moncloa, y no la he usado nunca".

"Jamás oí hablar de asuntos económicos en el Consejo Ejecutivo. La compra de la sede de Génova sí que se me planteó y yo dije que tirasen para adelante. Se me consultó, era el presidente del partido".

Rajoy, sobre el famoso 'Luis, sé fuerte'

Mariano Rajoy ha sido preguntado por los mensajes de ánimo enviados a Luis Bárcenas. "A mi me mandaba él un mensaje, supongo que buscaba una cierta comprensión y me pareció que debía hacerlo. En la vida no siempre acertamos"

Aznar: "Jamás he cobrado un sobresueldo"

José María Aznar, otro expresidente del Gobierno, también ha declarado como testigo en el juicio sobre la 'caja B' del PP: "Jamás he recibido ningún sobresueldo".