Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, ha afirmado en el Congreso que cree que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue quien ordenó la operación 'Kitchen' para robarle documentos que comprometían a dirigentes del partido. "Es una suposición, pero así lo creo", ha asegurado Bárcenas. "Es el Partido Popular de la época de Mariano Rajoy concretamente. Ni el de Aznar ni el de Casado".

Primer interesado

El ex tesorero del PP ha recordado sus dos últimas declaraciones en sede judicial. "Y por otra parte, en mis dos últimas declaraciones, el señor juez, una vez más, me ha indicado el carácter secreto de las actuaciones y que no podía revelar nada de lo que se me estaba preguntando en aquel momento".

"En todo caso, una vez que se abra juicio oral yo estoy a disposición de la comisión. El primer interesado en este tema que se pueda averiguar hasta hasta el final soy yo. Y soy el primero que tiene interés en saber si la cúpula del PP de Rajoy y la del ministerio del interior organizaron el robo de documentación delicada que yo custodiaba y si ordenaron el secuestro de mi familia" ha declarado Luis Bárcenas en la comisión de investigación por el caso 'Kitchen'.

Derecho a no declarar

Luis Bárcenas ha comenzado la comparecencia ante la comisión de investigación sobre el caso Kitchen afirmando que se acogía a su derecho a no declarar para no perjudicar a la causa porque parte de ella es secreta, pero ha respondido luego a algunas de las preguntas de Felipe Sicilia, portavoz del PSOE.

"Me voy a coger a mi derecho de no declarar. Dado que como saben ustedes el juez García Castellón ha indicado a la presidenta del Congreso que teniendo en cuenta el carácter reservado de las actuaciones judiciales no podrán tener carácter público hasta que haya juicio oral" ha explicado Luis Bárcenas.

El arrepentimiento

El ex tesorero del PP ha vuelto a recordar que es el primer interesado en conocer toda la verdad: "Soy yo la persona más interesada, y en la cuestión concreta de los papeles yo me he arrepentido públicamente en sede judicial tanto por habernos saltado la ley electoral como la ley de financiación de partidos políticos en beneficio del Partido Popular.

"Y he asumido la ilegalidad que cometimos, otros son los que deben reconocer en su caso las ilegalidades que se cometieron pero insisto, mi interés en este procedimiento es que no se perjudique teniendo en cuenta que la mayor parte del procedimiento está bajo secreto de sumario, por eso mi intención es no declarar" ha insistido Luis Bárcenas en la comisión de investigación por la 'Kitchen'.

Bárcenas ha repetido que se acoge a su derecho a no declarar para no perjudicar la investigación judicial que está abierta sobre la caja B del PP. "Yo me he arrepentido en sede judicial y he asumido la ilegalidad que cometimos. Teniendo en cuenta mi interés en este procedimiento, mi intención es no declarar".