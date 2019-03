Rajoy considera que aún no es el momento de pedir compra de deuda al BCE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la situación actual con Cataluña se va a superar desde "el diálogo y la Ley", que es donde están, dijo, "los demócratas, la gente sensata y con sentido común".

Durante la rueda de prensa posterior a la cumbre bilateral España-Italia, que ha tenido lugar en Madrid, Rajoy respondió a una pregunta sobre la decisión de CiU y del PSC de incluir en sus programas electorales la celebración de un referéndum sobre la permanencia de Cataluña en España.

El jefe del Ejecutivo español dejó claro que Cataluña y España han vivido juntas durante muchos años, ya que España es la nación más vieja de Europa, y se mostró convencido de que "esta situación la vamos a superar". Precisó que siempre ha estado dispuesto al diálogo, pero eso requiere que ambas partes quieran hablar.

Durante la reunión, se les ha preguntado sobre la conveniencia de que España e Italia se comprometieran a pedir deuda juntos. Sin embargo, ambos presidentes consideran que no es momento para ello. Rajoy explica que existe una voluntad importante de preservar el euro, y que "si hubiera problemas, sabemos que ahí está el BCE al que podemos acudir". No obstante, el presidente no estima oportuno pedirlo aun. "En cuanto piense que para los intereses generales de España es bueno, lo pido", sentenciaba el jefe del Ejecutivo.

La misma idea tiene Monti, el que considera que "Italia no tiene que usar ese instrumento". La prima de riesgo italiana ha amanecido por encima de los 350 puntos básicos, y el presidente italiano cree que debería estar a niveles más bajos del actual. "Estamos convencidos que la prima de riesgo actual es más alta que lo que justifica el mercado".

Ambos países tienen como objetivo retomar la senda del crecimiento, recuperarse económicamente y "crear empleo de calidad en la mayor brevedad posible", ha dicho Rajoy. Los dos países mediterráneos están más unidos que nunca pues tienen los mismos objetivos: la puesta en marcha urgente de los instrumentos necesarios para crear empleo, centrándose incisivamente en las pymes, y conseguir una Europa más fuerte, más unida y más solidaria. Mariano Rajoy considera que "la superación de la crisis pasa por un compromiso inquebrantable con el euro".

"La cumbre de hoy ha sido una ocasión para reafirmar el carácter estratégico entre Roma y Madrid", ha explicado Monti, que además ha señalado que Italia tiene más de 500 empresas italiana en España.

Hay que conservar el euro

Mariano Rajoy ha recordado que cuando los mercados estaban en su mayor momento de turbulencia, los expertos se preguntaban si el euro existiría en cinco años. El presidente quiere que la UE tenga mayor integración ecónomica, política, una unión bancaria y unión fiscal. No obstante, considera que la idea de un super comisario no sería para hoy, cuando sólo incide en el déficit público, sino que tendría que tratarse "todo en un paquete", ha dicho Rajoy.

Lo ha comparado con el mismo proceso que se llevó a cabo cuando se creó el euro, cuando "España pasaba por un momento difícil, pero había una voluntad de construir Europa".

Acreca del supoer comisraio, Monti ha asegurado que hay que buscar una solución para asegurar que los países que se encuentran incómodos porque otros países no cumplen con la regla de presupuestos, tengan una especie de cinturón de seguridad.

Este ha sido el cuarto encuentro bilateral en este año entre Rajoy Monti, en el que han tenido ocasión de analizar la posibilidad de solicitar ayuda financiera a la UE y han ratificado su alianza estratégica en defensa de una unión bancaria común. Este proyecto, a su juicio, es clave para recuperar la confianza de los mercados en sus economías nacionales.

Cuentan con el respaldo del presidente francés, François Hollande, pero en la última cumbre europea quedó claro que el supervisor bancario único (papel que asumirá el Banco Central Europeo) no comenzará a funcionar, como deseaban, a principios de 2013 por las reticencias de Alemania, con lo que la banca española no podrá recapitalizarse directamente con los fondos de la UE.