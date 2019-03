Mariano Rajoy: "España necesita un cambio, un Gobierno responsable y serio"

El presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, ha afirmado que España "necesita un cambio a fondo, un Gobierno serio, responsable, al que se le entienda y que sepa por donde va a ir", un "cambio de actitudes", "si queremos dar un paso adelante y terminar con lacra del paro".

Rajoy se ha pronunciado así durante su intervención de clausura del XIII Congreso de Nuevas Generaciones del PP, celebrado en el Auditorio de Zaragoza. El dirigente 'popular' ha asegurado que el primer punto del programa electoral del PP en municipios y autonomías para las elecciones del próximo 22 de mayo y para los comicios generales de 2012 es generar las condiciones para que se creen puestos de trabajo en España porque "crear empleo y riqueza es gran objetivo para los próximos años".

Asimismo, ha asegurado que el "principal fracaso" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es tener una tasa de paro juvenil superior al 40 por ciento y ha opinado que "uno de los grandes problemas de la economía" española es "la enorme desconfianza que genera el Gobierno de Zapatero".

"Un presidente de Gobierno de un país serio no puede ir a China a anunciar que va a haber inversiones en entidades financieras para que al día siguiente le desmientan los responsables que iban a invertir en esas entidades" porque "la gente puede tomarse a chirigota a ese gobierno", ha apuntado Rajoy El presidente del PP ha manifestado que España "es infinitamente mejor que esta gente que está ahora ocupando el Gobierno", "este país ha tenido mala suerte porque ha tenido el gobierno que ha tenido", pero "mientras sigan ahí, intentando resolver sus problemas internos, nosotros vamos a seguir haciendo nuestras propuestas".

Envuelto en problemas internos

El dirigente 'popular' ha señalado que el PSOE está, por un lado, "enormemente activo contra el PP" y con la actitud de "a ver quien se mete más con Rajoy", y por otro, "envuelto en sus problemas internos", "desorientado y pasivo contra la crisis económica, resignado ante los problemas de los españoles".

Por su parte, se ha referido algunas de sus propuestas para una "nueva política económica" porque "esto se puede hacer infinitamente mejor", como una ley de emprendedores, "que vamos a presentar en las Cortes" y una reforma educativa que incluya, entre otras cosas, la libertad de elección de los padres, porque "la educación es capital si queremos crear empleo en España" y "es inaceptable vivir en un país donde la tasa de fracaso escolar es del 30 por ciento".

"En España hay una juventud infinitamente mejor que este gobierno que tenemos, a la que hay que darle oportunidades porque de lo demás ya se ocuparán ellos" y ha apostado por estar en Europa "opinando y no recibiendo órdenes".

Asimismo, ha mencionado un plan austeridad, "manejar y cuidar el dinero del contribuyente", además de recordar la capacidad de generar el empleo que tuvo el PP cuando gobernó, etapa en la que "se crearon cinco millones de puestos de trabajo", frente a la posibilidad que ha reconocido el Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, de que España alcance los cinco millones de parados.

Rajoy ha incidido en la necesidad de crear empleo porque "cuantas más personas estén trabajando y cotizando a la Seguridad Social, mejor estarán las pensiones, eso lo entiende cualquier salvo uno, al que no voy a citar", ha dicho en referencia a Zapatero, cuyo gobierno ha sido "el primero de la historia de España que ha congelado las pensiones" por "su incapacidad para gestionar la economía".

"La mejor política social es crear empleo y por eso el Gobierno de Zapatero ha fracasado y ha engañado al conjunto de los españoles", se ha lamentado Rajoy, tras recordar que la actual tasa de paro en España es del 20 por ciento y que España ha pasado de ser la octava potencia económica del mundo a la duodécima durante la etapa de gobierno socialista.

Arriesgarse

Rajoy ha animado a los jóvenes de Nuevas Generaciones (NNGG) a "esforzarse, trabajar, formarse y arriesgarse" porque quien mueve a un país son las personas. "El futuro de España depende de la gente y sobre todo de la gente joven, de su capacidad, empuje, arrojo, determinación", ha sostenido.

El presidente del PP ha agradecido la labor del presidente saliente de NNGG, Nacho Uriarte, "que lo ha hecho muy bien", con trabajo, dedicación y también "con tus berrinches", además de que "te han dicho cosas notables", pero "si te sirve de consuelo, piensa en mí...", ha comentado rememorando la letra de una canción.

"No has sido un dogmático, ni un doctrinario, como no lo es la inmensa mayoría de las sociedad española" y por eso "esta organización es representativa de la juventud española", "que quiere cosas normales, trabajar, fundar una familia en muchos casos, una vivienda, una buena educación", ha expuesto Rajoy.

A Uriarte le ha dicho que "entras en una nueva etapa" y "contamos contigo para el futuro porque te lo mereces y nos interesa a nosotros" y a la nueva presidenta de NNGG, Beatriz Jurado, le ha felicitado por un discurso "fresco, actual, sensato y de sentido común; ya he encargado una copia antes de subir a esta tribuna", le ha asegurado.

El presidente del PP le ha indicado que ahora "lo más importante es responder a la confianza que te han dado, haciendo las cosas bien, atendiendo a la gente, escuchándoles, fijando objetivos" y le ha pedido a ella y a toda la organización "que transmitáis el mensaje del PP, razonéis, argumentéis y expliquéis quienes somos", un partido "que cree en las personas".

Mariano Rajoy se ha referido hoy a esas declaraciones de Valeriano Gómez. Asegura que esas estimaciones del Ministro de trabajo son "impropias"de un Gobierno serio