De Cospedal responsabiliza al 'tesorero' de las donaciones y niega los sobresueldos

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha abandonado la sede de la Audiencia Nacional asegurando que le ha ido "muy bien" en su declaración como testigo durante dos horas y veinte minutos ante el juez Pablo Ruz sobre la supuesta contabilidad B del Partido Popular.

Cospedal ha subido a un vehículo que se ha detenido a las puertas de la Audiencia Nacional poco después de finalizar su comparecencia ante el magistrado. Al ser preguntada cómo le había ido, Cospedal ha respondido que "muy bien", mientras se escuchaban los gritos de sus detractores y partidarios que se encontraban en las proximidades de la Audiencia.

Medio centenar de afectados por las preferentes la esperaban en la esquina de la calle Prim con el Paseo de Recoletos, y un número similar de miembros de Nuevas Generaciones querían mostrarle su apoyo dicho paseo, en ambos casos rodeados de vallas y agentes de la Policía Nacional.

Cospedal ha comenzado su declaración a las 11.45 horas para responder a las acusaciones de irregularidades que lanzó contra ella el extesorero del PP Luis Bárcenas en la última declaración que prestó el pasado 15 de julio, tras ingresar en prisión el 27 de junio.

"Yo nunca he cobrado sobresueldos"

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, aseguró que nunca cobró sobresueldos y ha dicho que no le consta que existieran antes de su nombramiento. Además precisó que desde finales de junio de 2008, fecha en la que es nombrada secretaria general del PP, no ha habido sobresueldos. "Yo nunca he cobrado sobresueldos", recalcó y añadió que "con anterioridad" a su nombramiento, no le consta que hayan existido. "Nunca lo he oído", apostilló.

En este sentido, dejó claro que ella cree antes a quienes ha preguntado sobre este asunto en el partido, que al antiguo gerente del Partido Popular, el extesorero Luis Bárcenas.

La dirigente popular también fue preguntada por las donaciones que recibió el partido y los ingresos y gastos del PP. Sobre esta cuestión explicó que la "gestión ordinaria de los ingresos y gastos" del Partido son "labores exclusivas del tesorero y gerente del partido" y en este sentido, precisó que dicha competencia, "según los estatutos del Partido Popular, no recae en la Secretaria General".

Sobre este aspecto de la cuestión insistió en que la gestión diaria corresponde al tesorero y gerente, que son nombrados en los Congresos del Partido. Además, María Dolores de Cospedal quiso dejar claro que no ha conocido otro tipo de ingresos que los recogidos en la contabilidad del PP remitidos al Tribunal de Cuentas.