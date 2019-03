Marhuenda, contrario a que se entreviste a Puigdemont: "Es como si el 23-F hubiéramos entrevistado a Tejero"

En la semana clave ante la consulta ilegal convocada por la Generalitat de Cataluña, el director de La Razón, Francisco Marhuenda, Arsenio Escolar, director del medio 20 Minutos y el corresponsal británico Martin Roberts, analizan la actualidad en 'Un Café con Susanna'.

La Razón cuenta en su edición de este lunes que "Puigdemont está preparando un referéndum online" y añade que la Guardia Civil cree que la Generalitat ya ha contactado con una empresa que dispone de un servidor en el extranjero para la consulta. Además subraya que Podemos les habría asesorado para llevar a cabo esta consulta.

Sobre esta información, Marhuenda considera que en el Govern "están derrotados" y que solo les queda "la bravuconería", además considera que "la única duda es si se atreverán a hacer una declaración unilateral de independencia".

Por su parte, Arsenio Escolar considera que "todos los acontecimientos recientes están recuperando algo de opinión pública" y cree que "el discurso del PP no está calando en la sociedad catalana" porque, según una información publicada en su medio, el 80% de los catalanes cree que la solución a este problema es un referéndum pactado.

Escolar insiste en que "la batalla en la calle y en la opinión pública la va perdiendo el Gobierno", algo que Marhuenda considera incierto y responde que "no nos tenemos que dejar llevar por el 'cortoplacismo'".

El director del diario 20 Minutos considera que "los problemas de Cataluña arrancan desde que se elaboró el estatut y se dejó al margen al PP", pues la reacción de los populares fue "recoger firmas contra Cataluña" y cree que se dichos problemas se agravaron porque a lo largo de este tiempo "Mariano Rajoy reacciona con la nada".

Sin embargo, para Marhuenda, lo que está ocurriendo en Cataluña es "un golpe de Estado" y considera que Rajoy no pudo ofrecer soluciones a Cataluña en el año 2012 debido a la situación económica de España.

Sobre la solución que se podría dar a este conflicto, el corresponsal británico Martin Roberts explica que los medios de Reino Unido ya hablan de que este problema podría resolverse negociando sobre la autonomía sin confrontaciones encolerizadas.

Por su parte, el periodista catalán Josep Cuní considera que "estamos al final de una suma de despropósitos que nos van a llevar a un despropósito final que ocurrirá el domingo" y añade que "el lunes arrancará la segunda temporada, que tendrá que pasar por algún tipo de negociación", aunque lo que no cambiará será "el hilo conductor" de la primera parte de este conflicto.

Cuní piensa además que a lo largo de la pasada semana "el Gobierno español ha excitado el sustrato emocional" y que por lo tanto, suceda lo que suceda, cualquier negociación "va a partir de una base mucho más difícil".

Preguntado por las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que decía que no pensaba que "el Gobierno pudiera intervenir la autonomía al margen de la ley", el periodista Josep Cuní cree que ahora la Justicia tendrá que asumir a la vista de una importante parte de la población catalana un "desprestigio" por las actuaciones cometidas a lo largo de estas semanas y plantea una pregunta: "¿Quién manda hoy en el tema catalán en España, el presidente del Gobierno o el poder judicial?".

Francisco Marhuenda responde a esta pregunta planteada por Cuní y asegura que quienes "están intentnado cargarse la Constitución no tienen ni idea de derecho" y añade que España es un Estado de Derecho y como Rajoy sí conoce esta materia, "el Gobierno sabía que quien tenía que actuar era la Fiscalía", pese a que el Govern quisiera que se aplicara el artículo 155 de la Constitución.

Arsenio Escolar también ha respondido sobre las declaraciones de Puigdemont sobre la legalidad de las acciones que ha tomado el Gobierno y considera que el presidente de la Generalitat no es el más adecuado para hablar de la legalidad porque "él se la saltó en el Parlament catalán" al aprobar la Ley del Referéndum y añade que "la vulneración de la ley es superior a la que podría estar cometiendo el Gobierno central".

Sobre una posible declaración unilateral de independencia, un tema del que Puigdemont no aclaró si se aplicaría en caso de no poder celebrarse el referéndum, Cuní considera que Puigdemont sería capaz pero cree que "las circunstancias no se lo van a permitir" porque "su partido no está por eso, porque ERC tampoco está por eso aunque no se pronuncie y porque Anna Gabriel en nombre de la CUP dijo que convocarían una huelga el día 3 de octubre".

En cuanto a la entrevista que realizó el periodista Jordi Évole a Puigdemont, Marhuenda se ha mostrado contrario porque considera que "es una persona que ha hecho un golpe de Estado" porque "hay un antes y un después de lo que se vio en el Parlament de Cataluña", algo que considera "un espectáculo bochornoso que todo demócrata debería condenar" y subraya que "no hay que entrevistarlo, porque "es como si el 23-F hubiéramos hecho una entrevista el mismo día a Tejero".

Una afirmación a la que Escolar responde asegurando que "no es lo mismo porque Puigdemont estaba vulnerando muchas normas y muchos reglamentos, pero eso no le equipara con un señor que entró en el Congreso con pistolas" y añade, en respuesta a Marhuenda, que lo que el presidente de la Generalitat quiere es que "Cataluña se vaya, que es algo legítimo, no quiere romper España" aunque subraya que "otra cosa es que las formas no sean legítimas".