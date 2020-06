Puigdemont no aclara con qué porcentaje de participación daría por válido el resultado del referéndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha aclarado con qué cifra de participación daría por válido el referéndum en Cataluña. En una entrevista en Salvados, Puigdemont se ha limitado a esbozar que un "15 o un 25% no sería bastante" y ha insistido en que en el de la Constitución Europea bastó un 42%.

Puigdemont también ha admitido que los Mossos d'Esquadra tendrán que retirar las urnas durante la jornada del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre si reciben el mandato de un juez, aunque considera que esa hipotética situación iría "contra toda lógica policial".

"Si reciben el mandato de un juez, deberán cumplir el mandato, pero dudo mucho que el 1 de octubre, con millones de personas queriendo votar, la acción policial sea retirar unas urnas", ha explicado Puigdemont en una entrevista al programa 'Salvados' de La Sexta.

No obstante, ha defendido que, pese a las actuaciones judiciales y policiales para suspender la consulta y desmantelar su logística, habrá censo, vocales y presidentes de las mesas electorales. Ha añadido que lo que no habrá "sin lugar a dudas" es juego sucio.

Puigdemont ha evitado pronosticar si será detenido antes del día del referéndum. "El fiscal general del Estado creo que ha admitido esa posibilidad. No me gustaría, pero si tiene que pasar vamos a hacer frente a cualquier situación, pero no creo que sea una buena idea", ha afirmado.