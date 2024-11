Margarita Robles: "Es imposible saber el número de desaparecidos, hay muchas personas dentro de coches y bajos"

La tragedia que ha provocado la peor DANA del siglo en la Comunidad Valenciana, con 202 muertos hasta el momento, ha 'obligado' a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a enviar este viernes 500 militares más a las zonas más afectadas para seguir colaborando en la búsqueda de cadáveres, en el rescate de desaparecidos y en la ayuda a los damnificados.

"Se enviarán los militares que hagan falta"

"Se enviarán los militares que hagan falta", ha apuntado muy segura la ministra Robles. Esta nueva ayuda de 500 miliares se divide así: 300 del Ejército de Tierra, 100 de la Armada, y otros 100 del Ejército del Aire. En total, 1700 están trabajando en la zona y se espera que en las próximas horas se incorporen otros 250. Además, tomando de forma literal la palabra de Robles, se podrían incluso desplegar a los 120.000 hombres y mujeres que forman el Ejército.

Por eso, la ministra ha atendido esta tarde en directo a Antena 3 Noticias para valorar el número de fallecidos, desaparecidos, y aportar más información acerca del envío de más militares a las zonas más damnificadas por la DANA.

Robles: "Es imposible saber el número de desaparecidos"

"El número de desaparecidos es imposible saberlo, hay muchas personas dentro de coches, en edificios bajos... El Ejército está haciendo todo lo posible para tratar de determinar aquellos sitios en los que pensamos que puede haber personas sin rescatar", explica.

¿Por qué no se despliegan más militares?

"Ahora mismo hay 1700 soldados desplegados, al final del día habrá 2000, pero no es tanto el número, lo importante es el material y la maquinaria que llevan y necesitan, que es completamente esencial para trabajar. Esto requiere una labor logística que se hace fuera del escenario y eso hace que miles de militares estén implicados en eso", prosigue la ministra socialista.

"El Ejército está cumpliendo su responsabilidad desde el principio, está instalando morgues, limpiando carreteras, yendo a los sótanos... Cada uno tiene que asumir su papel"

No obstante, incluso algunos medios, incluido Antena 3, ha llegado antes que el Ejército a las zonas más afectadas, ¿por qué? "Realmente no es competencia de Defensa, no es lo mismo llegar en un coche que llegar con material... Estamos repartiendo 17.000 botellas de agua, alimentos, instalando una morgue, limpiando carreteras, yendo a los sótanos. Sí puedo confirmar que iremos reforzando diariamente con el personal que haga falta... Los propios militares lo están pasando muy mal porque ven muchísimo dolor", concluye Margarita Robles antes de dejar caer, en varias ocasiones, "que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades". De momento, el nivel 3 de emergencia no se activará, tal y como ha confirmado la ministra.

