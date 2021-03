Margarita Robles cuestiona cómo anunció Pablo Iglesias su salida del Gobierno

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha lamentado haberse enterado por los medios de comunicación de la salida del vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias.

El anuncio

Margarita Robles ha visitado la base aérea de Matacán, en Salamanca. La ministra de Defensa ha asegurado que, aunque respeta la "decisión personal" de Iglesias, habría sido "bueno" que "no la hubiera hecho de la forma que lo ha hecho, a través de los medios de comunicación".

Robles ha querido apoyar la candidatura de Ángel Gabilondo y ha dejado claro que la Comunidad de Madrid tiene "un gran candidato", que es el del PSOE.

Para la titular de Defensa, Ángel Gabilondo representa el proyecto socialista de "serenidad, de rigor, de tranquilidad, de no hacer ruido y de pensar en los ciudadanos. Los ciudadanos están cansados de los personalismos en política, de cuestiones partidistas que estos días vemos con tránsfugas y demás. Por tanto, no a los proyectos personalistas y no a los proyectos que únicamente tienen presente la clave de partidos".

Sobre Iione Belarra

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha asegurado sobre Ione Belarra, con la que ha tenido varios cruces de acusaciones a lo largo de esta legislatura, que no la conoce "más que a través de los tuits".

Robles ha añadido que las personas con responsabilidad pública hay que "juzgarlas por los hechos y no por los tuits" y ha recordado que a los ciudadanos hay que darles respuestas "con gestión o trabajo y no con una frase más o menos ocurrente en Twitter".