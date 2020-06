Macarena Olona, de Vox: "La violencia no tiene género y Vox no va a asumir que se criminalice al varón"

La diputada de Vox, Macarena Olona, habló durante el pleno en el Congreso de los Diputados diciendo que "la violencia no tiene género y Vox no va a asumir que se criminalice al varón, que se le potencial asesino y maltratador porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino".

Durante el pleno todos lo partidos han señalado que hay que seguir luchando contra la violencia sobre las mujeres excepto el partido de Vox. Así lo ha señalado Olona con un elevado tono de voz en la cámara.

En el caso del PP la diputada Margarita Prohens ha señalado que la violencia de género es un problema social recordando que desde 2003 ha sido asesinada una mujer a manos de su pareja o expareja cada semana dice que "la violencia, como indican los datos, no tiene ideología, sí tiene género",

Desde Ciudadanos buscan el consenso y consideran que la violencia de género mere una "repulsa sin paliativos" de toda la cámara. La diputada Sara Giménez de Ciudadanos señala que negar que existe la violencia de género es sólo el primer paso para que no se luche contra ella".