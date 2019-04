Luena acusa a Iglesias de ser un "tapón" para el cambio y favorecer a Rajoy

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha considerado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, es un "tapón" para el cambio, porque ha construido una "pinza" con el presidente del PP, Mariano Rajoy, para impedir que gobiernen los socialistas y repetir las elecciones.

Luena ha participado en unas jornadas de formación del PSOE en la localidad toledana de Talavera de la Reina, en el mismo escenario en el que hace casi dos años abrió la campaña de las primarias para optar a la Secretaría General de los socialistas el actual líder del partido, Pedro Sánchez. Allí ha acusado a PP y Podemos de poner todo de su parte para que haya elecciones el 26 de junio, justo lo que, en su opinión, menos desean los españoles.

Dos días antes de que el PSOE cumpla 137 años, Luena ha subrayado que, vistos con perspectiva, estos últimos cuatro meses permiten a los socialistas sentir la tranquilidad de saber que están cumpliendo con su "hoja de servicios", el de la responsabilidad y la actitud constructiva "con la mayoría de la sociedad española".

Iglesias vota lo mismo que Rajoy "para impedir el cambio"

"Nosotros hoy seguimos siendo la gran esperanza para un cambio real y verdadero", mientras que Iglesias "es un tapón para el cambio", porque "cuando uno deja de ser parte de la solución, se convierte en parte del problema".

Tanto es así que, de acuerdo con su criterio, si Iglesias no hubiera sido ese "tapón", ahora habría un Gobierno con un presidente socialista que habría puesto en marcha medidas como subir las becas, un ingreso mínimo vital para 700.000 familias, la recuperación de la universalidad del derecho a la sanidad, más ayudas a la dependencia o la paralización de la "nefasta" ley de educación. Pero lo que ha ocurrido es que quienes "tanto hablaban de la gran coalición", se han unido, y lo han hecho -ha interpretado- "con una experiencia novedosa", consistente en transformar "aquello que nunca va a existir", la gran coalición entre el PP y el PSOE, en "la gran pinza" de PP y Podemos.

Una "pinza" por la que Iglesias vota lo mismo que Rajoy "para impedir el cambio", ha reiterado Luena. Cree el "número dos" del PSOE que tras el intento de "bloqueo" para que no hubiera investidura, y el "no" de PP y Podemos a que Sánchez fuera presidente, ahora hay una tercera fase, en la que los miembros de la "pinza" no buscan soluciones, sino repetir los comicios. "Aquello que menos quiere la sociedad española es aquello por lo que trabajan Rajoy e Iglesias, unas elecciones. A veces se parecen demasiado", ha constatado.

Y ha ilustrado sus palabras con un ejemplo, el del trato a los medios de comunicación, porque, según Luena, Rajoy lo que hace es "manipularlos" y lo que hace Iglesias es "amenazarlos", en alusión a las críticas del líder de Podemos a la prensa en un acto en la universidad el pasado jueves. "Empiezan a parecerse ya en demasiadas cosas", ha insistido Luena antes de apuntar que Iglesias tiene "obsesión" con "los sillones y el poder".

Frente a esa "obsesión" de Iglesias por "controlar" las televisiones, a los jueces o a la Policía, le ha dicho que a los socialistas lo que les obsesiona "es la educación, la sanidad y los servicios sociales". "Los socialistas lo que queremos es cambio y la gran pinza trabaja por la continuidad", ha remachado.