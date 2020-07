Localizado en Sierra Leona el ex agente secreto Fernando Paesa

El ex agente secreto Fernando Paesa ha sido localizado en el aeropuerto internacional de Lungi, en Sierra Leona, donde fue detenido por la Policía junto a su sobrino ante la sospecha de que su viaje tuviera como fin una operación de tráfico de drogas.

Al parecer, Paesa ha declarado a las autoridades de Sierra Leona que "trabaja esporádicamente como asesor en operaciones financieras internacionales" y que el propósito de su viaje es, "en representación de un abogado francés, verificar una partida de antigüedades que contiene botellas de perfume antiguas y varias máscaras de oro chinas", según informaba una emisora de radio nacional.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores creen que el ex agente de los servicios secretos españoles intentaba materializar una compra de oro en Sierra Leona, pero tampoco se descarta que pudiera estar implicado en una operación de drogas.

El ex diplomático y ex agente de Interior Francisco Paesa Sánchez no figura entre las personas buscadas por Interpol desde 2004, fecha en que fue revocada la orden de detención internacional que pesaba sobre él dictada por el juez de Madrid que le investigó por el supuesto ocultamiento de la fortuna amasada por el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán. Esta causa fue archivada en marzo de este año por prescripción del delito.