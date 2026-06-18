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MOCIÓN DE CENSURA

El PP lleva al Constitucional el veto de la Mesa del Congreso a la votación para un adelanto electoral

Alberto Núñez Feijóo ha confirmado que presentarán este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de la Mesa de la Cámara Baja.

Imagen de archivo del líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo

Imagen de archivo del líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo EFE

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Manuel Pinardo
Publicado:

El Partido Popular ha anunciado su intención de llevar al Tribunal Constitucional la decisión de a Mesa del Congreso de vetar las dos enmiendas a una moción en las que tanto Junts como el PP se lo pedían al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un adelanto electoral.

"Es una nueva cacicada de Francina Armengol", apunta el PP. La decisión tomada el pasado martes por la Mesa del Congreso, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, es además un "cambio de criterio oportunista" ya que en otras ocasiones sí que se han permitido estos debates, señalan los populares.

PP y Junts

Los dos partidos políticos, PP y Junts, han negado haber coordinado la presentación de las dos enmiendas a una moción que el partido de Alberto Núñez Feijóo había presentado apenas unos días antes. La iniciativa fue registrada tras una interpelación al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. El PSOE y Sumar, que controlan la Mesa del Congreso, decidieron vetar la enmienda.

Alegan, el veto por supuestamente inmiscuirse en un asunto que la Constitución deja únicamente en manos del presidente del Gobierno.

"Se trata de un cambio de criterio oportunista, ya que en otras ocasiones sí que se han permitido estos debates”, apunta el PP en su comunicado, que recupera las palabras de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ayer durante la defensa de la moción: “El día que se amordaza un Parlamento muere la democracia".

Esta decisión, señala el PP, "tiene como único fin impedir que el Parlamento exprese su voluntad" y es un "veto arbitrario y servil" a Sánchez de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y de los miembros del PSOE y Sumar en la Mesa.

El diputado de Junts, Josep Maria Cruset, también se mostró muy molesto y exigió en la tribuna al Gobierno que disuelva las Cortes y convoque elecciones. "Este es un Gobierno débil y cada vez más asediado por la corrupción. Por lo tanto, disuelvan estas Cortes y convoquen elecciones, no hay más", aseveró el diputado del partido de Carles Puigdemont.

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